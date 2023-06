El City ya salió campeón: ¿Vuelve Oasis?

Los hermanos Gallagher nacieron en Longsight, a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad de Manchester. Popularmente, su relación siempre estuvo marcada por tres cosas: Oasis, una rivalidad muy característico y un amor profundo por el Manchester City. Desde los 90', hay un hilo que conecta el britpop de Noel y Liam con el conjunto azul de la ciudad inglesa. Y ahora, tras la consagración del equipo con la Champions League, los fanáticos están esperando que sea el puntapié inicial para la reconciliación del grupo que se separó en 2009.

Oasis fue de las revelaciones musicales más grandes que tuvo el Reino Unido a fines del siglo XX. Millones de discos vendidos alrededor del mundo, un sonido particular y miles de polémicas en su historia. No solo fueron las múltiples peleas (públicas y privadas) que tenían los hermanos, sino también por su manera de enfrentarse con todo el mundo: desde insultar al público que los iba a ver hasta no poder opinar de otros artistas sin faltar el respeto . Fueron multicausales las clave del éxito que hacen que hasta el día de hoy se añore su regreso a los escenarios.

Liam Gallagher buscando pelea con Damon Albarn (Creador de Blur e hincha del Chelsea).

Por supuesto, su trascendencia es totalmente apropiada en el ámbito futbolero blue. No solo por ser de los hinchas más reconocidos, sino también porque los festejos de los hinchas son musicalizados por las melodías de los Gallagher. Y no solo son las calles ebrias de Manchester festejando el triplete, sino también los propios jugadores haciendo un karaoke grupal de Wonderwall. Hasta Julián Álvarez, el único campeón del mundo dentro del plantel, se sumó a cantar en inglés para celebrar la primera copa europea del City en su historia.

Liam Gallagher es un usuario que constantemente está activo en Twitter. En reiteradas oportunidades, dijo que si ganaban la Champions, él no tendría ningún problema en volver a contactarse con Noel. La más reciente, fue hace aproximadamente un mes. Un seguidor le consultó si había alguna posibilidad de que se vuelva a reunir el grupo en caso de que ganaran la Champions League: "Estoy listo", contestó el cantante.

Desde entonces, miles y miles de usuarios se han estado interrogando si cumplirá con su promesa. Por supuesto, internet se plagó de memes sobre la futura reconciliación de la relación más conflictiva que ha tenido el rock alternativo en el último tiempo. Liam por su parte, no ha aparecido públicamente desde la victoria sobre el Inter por 1 a 0 (¿Se habrá excedido con los festejos?). Por parte de Noel, se mostró sereno y rodeado de hinchas en un bar cantando Don't look back in anger.

Sí, eligió un clásico de Oasis para festejar el título más importante que ganó el Manchester City hasta el momento. El equipo de Guardiola ya ganó la tan apreciada copa, ¿podrá juntar también a uno de los grupos más queridos de estos últimos tiempos?