“Liberaron la zona para que nos cagaran a trompadas”: la feroz denuncia de Luis Ventura tras ser agredido

Luis Ventura volvió a hablar públicamente, y no se guardó nada. Luego de recibir el alta médica tras ser agredido salvajemente durante un partido de la Primera C, el periodista y entrenador de Victoriano Arenas lanzó duras acusaciones contra los responsables de la seguridad del encuentro.

“El presidente que deje su complicidad con el comisario que amparó todo esto. La policía se cagaba de risa, dejándolos pasar. Liberaron la seguridad para que nos cagaran a trompadas”, denunció Ventura visiblemente afectado tras el golpe que lo dejó tirado en el piso del estadio.

El episodio ocurrió en medio del enfrentamiento ante Central Ballester, cuando una persona irrumpió en la zona técnica y agredió al conductor de Secretos Verdaderos. Ventura fue trasladado de urgencia al Sanatorio de La Trinidad con un fuerte traumatismo en la cabeza. Afortunadamente, los estudios médicos no revelaron lesiones graves.

“Soy tapa de diario, que me están pateando la cabeza en el piso. Vean la página de Victoriano Arenas: hay golpeados con facas tumberas”, agregó el periodista, apuntando también a la violencia creciente en el ascenso y a los malos arbitrajes que, según él, "fomentan estos climas de locura".

Ventura no solo sufrió físicamente: por el ataque no pudo asistir a la gala de los Martín Fierro de Radio 2025, donde estaba nominado. “Tenía un Martín Fierro que no fui. Tenía que viajar a Córdoba a buscar a mi hijo más chico. Yo no voy a hacer ninguna denuncia, ¿para qué? ¿Para que se me caguen de risa?”, lamentó.

Pese a todo, no piensa bajarse del banco. Su hijo Facundo le pidió públicamente que deje de dirigir en el ascenso, pero Ventura fue claro: “Si juego de nuevo contra Ballester, voy a ir de vuelta y me voy a sentar”.