Bautista Bello engañó a Jujuy Jiménez: el llanto de la modelo

Bautista Bello fue descubierto in fraganti en pleno boliche de Río de Janeiro, Brasil, a los besos con una mujer que no era su novia, Jujuy Jiménez.

Las imágenes con las pruebas fueron publicadas por la cuenta Gossipeame mientras la modelo se encuentra grabando en el exterior un reality.

"Fin de semana largo, boliche en Río de Janeiro, grupo de argentinos sale a bailar a Querendofofoca. Adentro del lugar conocen a grupo de amigas, de nacionalidad brasileña, pero entre ellas había una argentina que vive hace ocho años allá", comenzó contando.

"Me pasan estas fotos de Bauti Bello, el novio de Sofi Jujuy Jiménez, tomando con amigos", señaló luego la influencer. Y aclaró que iba a investigar para confirmar si realmente era él. Fue así que mostró las pruebas de que se trataba efectivamente de novio de la modelo

.

Fue así que mostró que Bautista había compartido una Historia de Instagram desde el boliche y llevaba puesta una camisa que ya había usado en otras apariciones públicas.

LAS FOTOS DE BAUTISTA BELLO ENGAÑANDO A JUJUY JIMÉNEZ

Finalmente, compartió la imagen a los besos de Bautista Bello con la otra mujer y luego borró la Historia de Instagram. Al rato la volvió a subir pero con las caras tapadas, aunque ya había sido vista por todos sus seguidores.

LA REACCIÓN DE JUJUY JIMÉNEZ

A todo esto, la modelo publicó un tremendo descargo luego de que se viralizaran las fotos de su novio Bautista Bello a los besos con otra mujer en Brasil. “Tristeza y desilusión”, escribió la conductora luego de descubrir que su pareja le había sido infiel.

“Ustedes me conocen, yo soy muy transparente, no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, estoy partida al medio, no lo puedo creer. Estoy desilusionadísima y en shock. En este momento no puedo decir demasiado tampoco”, comentó la modelo mientras hablaba a cámara con lágrimas en los ojos.

“Por lo pronto me quedaré acá, sigo en Europa, estoy en Barcelona visitando amigos porque terminé de hacer un proyecto que estuvo buenísimo, no puedo decir nada por contrato... Ya se enterarán... Estaba trabajando, loco. Iba a tener mis vacaciones lindas ahora, pero bueno... todo pasa”.