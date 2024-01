El Indio Solari rompió el silencio: "Que la muerte me encuentre vivo”

El Indio Solari, uno de los genios que ha dado la música nacional, cerró el año con una entrevista en la que habló tanto de sus padecimientos de salud como de política. A contraluz, como enigmático, el artista que marcó a generaciones a partir de Los Redondos (allá por los ’80), también habló de Skay.

“Yo he tenido la suerte de tener a los tres mejores violeros del país. Realmente son Skay (Los Redondos) y estos dos muchachos Gaspar y Baltasar (Los Fundamentalistas). Falta Melchor y estamos completos. Son unos violeros impresionantes, músicos impresionantes”, dijo. Y reflexionó: “Trato de no mirar nada en que estén los Redondos metidos desde adentro, porque se me dan sentimientos encontrados, porque, por un lado, hicimos cosas muy valiosas en tiempos jodidos y, por otro lado, después fue una miseria lo que pasó”.

Durante la entrevista con Caja Negra, ciclo de Filo.news, expresó: “Yo creo que no me pregunto nada. No tengo ganas de preguntarme nada. Yo sé lo que tengo que saber para estar vivo. Alguna vez dije que me gustaría que la muerte me encuentre vivo”.

“Estoy como el culo ¿Y qué remedio te queda? Yo tengo esa súper actividad que me mantiene abstraído en eso y ahí logro unos rounds de descanso. Pero ni bien me vuelvo a la realidad, ya camino muy mal”, reveló. En ese sentido, dijo que no le gusta que lo “vean así”, y contó algunas actividades que se le complican realizar. “Yo he nadado aguas abiertas y ahora no puedo hacer un largo en la pileta. Pero bueno, qué te voy a contar. Agarrá el libro, poné Parkinson y te va a decir todo lo que te pasa”.

Respecto del momento por el que transita el país, el músico expresó que “la gente está cansada de la rosca, y de pronto, eligen cualquier cosa que parezca novedosa. Lo que pasa es que tienen muy mala memoria. Esto no es nuevo. Pensar que este Gobierno neoliberal es nuevo, es lo mismo que nos pasó. Yo lo he vivido tres veces”.

Fuente: Diariamente Neuquén