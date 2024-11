Vacaciones, amenazas de juicios y gastos de Playstation: lo nuevo del romance de Wanda Nara y L-Gante

Mientras Wanda Nara disfruta de unas vacaciones junto a L-Gante en Brasil (oportunidad en la que también viajó la hija del cantante, Jamaica), una guerra que nadie esperaba se desató, entre la empresaria y la panelista Yanina Latorre.

Es que luego de mostrar una serie de mensajes que Mauro Icardi le envió, suplicándole volver con él,, la morocha amenazó a la panelista con iniciarle un juicio, a partir de una serie de declaraciones de la "angelita".

Es que según dio a conocer la propia Yanina, Wanda se había enojado por una frase que la periodista lanzó en "El Observador", en donde aseguraba que “Icardi está mal por sus ligamentos, ella garch... en Brasil, anda a cuidar al padre de tus hijos, dale una mano que él te salvó de todo”.

“Va a durar y ser lo mismo que la nada, yo lo podría hacer, yo podría estar en la misma pero, ¿para qué? ¿Para hacerme el vivo? No quieroo eso. Mi único objetivo es vivir mi vida en paz. Disfrutar mi vida, mi familia, mis hijos, todo lo que conseguimos y construimos en todos estos años y nadie nos regaló nada. Valorate, valoranos y dejanos ser feliz. Te vuelvo a repetir.. todo esto lo quiero junto a la mujer de mi vida, a la que amo más que nada en este mundo. Sos mi debilidad, sos mi fuerza, sos mi princesa hermosa que quiero.Y como le prometí a tu abuelita el dia de nuestro casamiento.. cuidarte para siempre”, expresaba el mensaje que Mauro le habría enviado a la empresaria, y que ella decidió mostrar.

En esa misma conversación, pero días después, y entendiendo que Wanda seguía negada a volver con él, ella le escribió: “Mauro, Lamento mucho lo que te pasó, esa rodilla estaba mal hace rato. Ahora ya pasó, recuperate y lo que necesites contás conmigo, los mejores [médicos] son los de Roma. No dudes de atenderte con el mejor y la recuperación es importante. Todo va a estar bien. Decime en qué puedo ayudarte, contás conmigo”.

Puntualmente, al mostrar estos mensajes, la conductora quería demostrar que aún está pendiente de su expareja, pese a estar de vacaciones junto a L-Gante.

Acto seguido, fue que lanzó la amenaza hacía Yanina: “A la señora que da cátedra de vida le avisan que esta vez se va a enfrentar a otro juicio. Y esta vez con alguien que se va a gastar lo que sea necesario hasta que aprenda a hablar con pruebas”, escribió Wanda desde Brasil.

Indignada, la periodista contraatacó: “Me rompe mucho los huevos que me amenacen. Basta, me cansé. Cualquier inútil al que le molesta lo que digo quiere hacerme juicio. ¿Por qué no me dejan de romper los huevos y se fijan en sus vidas?”.

“Si sos mediático o mediática y te la pasás mostrando todo, el otro puede opinar. ¿Sabés cuándo no se opina y no se da cátedra? Cuando te guardás un poquito. A veces el amor empieza por casa. Tengo una calentura... basta de juicios”, siguió la angelita desde sus redes.

“Todos me quieren callar. Pero no me voy a callar. No es ningún delito opinar. El tema es que como soy honesta, tengo criterio y digo lo que pienso sin ser chupaort*, jode. Te dejo picando cositas porque sabés que tengo razón”, cerró.

Como si fuera poco, la panelista fue por más y reveló que tiene chats de Wanda hablando mal de famosos como Cami Homs, jugadores de la Selección, entre otros, por lo que la conductora de Bake Off decidió eliminar el descargo en el que aseguraba que le haría juicio. “Apareció Wanda”, escribió picante Latorre, luego de ver cómo las historias de Wanda en su contra desaparecieron.

Wanda contó más detalles de su relación con L-Gante

En tanto, el viernes, Ángel de Brito publicó una conmovedora postal familiar donde se los ve a Wanda y L-Gante disfrutando de la pileta del hotel con Jamaica.

“No están solos, están con el representante y la novia. Desayunan los cuatro, con la nena. Están jugando y ella la alza, van a la pileta”, confió Latorre, y luego agregó: “Mientras Jamaica está nadando, ellos la cuidan, la miran. Están de la mano todo el día, ella lo mira con cara de enamorada. No paran de darse besos, con las manos entrelazadas, y eso no es una pastura”, finalizó.

Asimismo, en las últimas horas, Wanda Nara realizó un vivo de Instagram en donde contó más detalles de su relación con L-Gante.

Fue así que entre risas, la animadora confesó que les encanta "mirar series juntos”, y reveló que recientemente le mostró a Elián su trabajo como conductora en Love is Blind, el reality de Netflix.

Por otro lado, y ante las consulta de sus seguidores, la pareja insinuó que su vínculo habría comenzado hace aproximadamente tres años, información que sorprendió al público ya que ese tiempo coincide con los años de vida de Jamaica, y puntualmente, Tamara Báez había asegurado que él le había sido infiel con la empresaria, cuando su hija era muy pequeña.

En tanto, también hablaron de la relación que él tiene con los hijos de Wanda, y recordó un episodio de Valentino, Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca con la Playstation de L-Gante.

"Se llevan bien. Sólo se enojaron una vez que les sacaste la Play. Lo que pasó es que Elián una vez les había prestado la PlayStation, se ve que se arrepintió y se las pidió. Y él se las prestó y tenía la tarjeta de crédito adentro, entonces se compraron un millón de juegos. ¡Le gastaron una fortuna!”, contó la conductora, a lo que el músico continuó: "Sí, creo que borraron un juego y se compraron otro. Una movida así fue”.

A esa anécdota, y queriendo demostrar que son una familia ensamblada, añadió: “Las nenas querían venir. Se enojaron que no vinieron porque yo no sabía que venía Jamaica, hasta último momento no estaba segura si venía Jami”.

Por último, aprovechó la oportunidad para contar que había borrado las historias de su pelea con Yanina Latorre porque había hablado en privado con ella. “Lo borré porque ya está, ya lo vieron todos. Lo levantaron todos y no quería que quedara en mi Instagram. Además, ya hablé con Yanina por privado”, concluyó sobre el conflicto.