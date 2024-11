Wanda Nara y el fuerte comunicado contra Mauro Icardi

A horas de la confirmación del noviazgo de Wanda Nara y Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, la empresaria ya no estaría dispuesta a seguir cuidando la "buena imagen" de Mauro Icardi, y hasta estaría iniciando una demanda por alimentos, por las dos hijas que tienen en común.

Este nuevo capítulo en la vida de la conductora tuvo inicio con un comunicado que ella misma luego borró, en donde apuntaba contra los fanáticos del futbolista, y revelaba que Icardi tenía de rehenes a las mascotas de sus hijas.

"La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien. Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo", arrancaba el escrito y luego agregaba: "Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas”.

Sin embargo, no se quedó ahí y continuó: “Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy. No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar”, sentenció y luego cerró: “Mientras fui feliz, estuve, cuando eso deja de pasar, me parece lo más sincero seguir mi camino. No se preocupen por mis hijos, si hay algo que soy es buena MADRE. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión. Al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”.

El comunicado que Wanda Nara luego borró.

A partir de esto, en el programa A la tarde de América, los panelista confiaron que la conductora estaría lista para llevar a la Justicia a Icardi: “La información que tenemos es que hace seis meses Mauro Icardi no pagaría alimentos por las hijas que tienen en común, además de otras cuestiones menores, por ejemplo, el tema de las mascotas”, dijo Diego Esteves y añadió: “Recordemos que la demanda por alimentos es un delito penal. O sea, eso puede implicar desde la prisión a, por ejemplo, prohibición de salida del país o que le retengan el pasaporte”.

En medio de este debate, Pochi manifestó que Icardi está dispuesto a todo por volver con Wanda. “Mauro Icardi está desesperado por comprarles un pasaje a todos sus hijos y a Wanda incluida para que se vuelvan a Turquía. Éstas son palabras casi textuales. Le dice, ‘si querés, venite con lo puesto. Acá hay cosas y si no, compramos todo de cero’. O sea, imagínate la desesperación que tiene él con todo este contexto”.

Pese a esto, la chimentera aclaró que el gran detonante de la separación fue la China Suárez, y que jamás pudieron recuperarse de eso. Tanto así es que “Cada vez que ellos discutían o se hablaba de separación, él automáticamente le decía que iba a desbloquear a la China Suárez y que la iba a empezar a seguir, a ponerle likes y a buscarla para que ella viera lo que estaba perdiendo”, cerró.