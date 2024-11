Wanda Nara y L-Gante confirmaron el romance y se mostraron juntos

Ya no son rumores y está confirmado: Wanda Nara y L-Gante se mostraron muy enamorados. Tras la historia que tuvo muchísimos capítulos, todo indica que finalmente decidieron apostar a la nueva relación. Después de una entrevista televisiva, el referente de la cumbia 420 se subió a su camioneta y dentro de ella estaba la empresaria. Ambos fueron abordados por la prensa.

A diferencia de otras veces en las que fueron interceptados por cronistas y fotógrafos, se mostraron muy predispuestos a aparecer juntos ante las cámaras. Incluso, en diálogo con un movilero de LAM (América), confirmaron su romance.

De esta manera, terminaron con las especulaciones que comenzaron el año pasado en medio de la crisis que protagonizó Wanda Nara y Mauro Icardi. Durante esa etapa, no había quedado claro si se trataba de un vínculo amoroso o de una movida de prensa. Ahora, todo indica que la historia de amor va en serio.

La confirmación del romance entre ambos se dio horas después de una polémica que incluyó a la ex pareja de L-Gante, Tamara Báez. Ocurrió cuando circuló una foto de los dos junto a Jamaica, hija del cantante. En ese sentido, la madre de la pequeña apuntó hacia quien fue su pareja y su actual novia, por exponer a la nena de 3 años.

“No usen a mi hija si son puro show. Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen en esa película que viven. Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos. De él no me sorprende nada. Mañana está con otra y listo. Pero la única vez que la ve tiran fotito. No va. Desubicada. Ni que tuvieras 20 años”, lanzó la influencer.