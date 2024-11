La venganza de Jimena Barón contra Wanda Nara

Luego que Wanda Nara rechazara ser parte de un viaje promoción de la marca Pandora a Tailandia, con la cual ya había arreglado un cachet de 10 mil dólares, Jimena Barón fue elegida para reemplazarla, y usó sus redes para mostrar parte del recorrido al continente asiático.

Como era de esperarse, la elección no pasó desapercibida, ya que "La Cobra" había denunciado públicamente que la mayor de las Nara le había "robado" la conducción de un reality de parejas de Netflix, ya que a ella la habían llamado con anterioridad. Ante aquel suceso, la empresa parece haberle dado la oportunidad perfecta a Barón para vengarse (eso si, gratis, ya que comúnmente la empresa no le paga a las modelos que invita, salvo algunas excepción, como Wanda).

De esta forma, Jimena completó el grupo de cinco argentinas que representarían a Argentina, en el que ya se encontraban Pampita, Zaira Nara, Julieta Poggio y Stephanie Demner (esta última embajadora de la compañía).

Una de las historias de Jimena.

Sin embargo, ya que su viaje se planificó de último momento, a la cantante le informaron que tendría que viajar sola, lo que fue un verdadero desafío para ella, debido a que no disfruta de los viajes en avión. "Viajo sola ida y vuelta. Las chicas salieron un rato antes en otra aerolínea, otra ruta. Desafío total para mí, que no me gusta para nada volar. De las 19 horas, dormí 4 porque el avión se movió y yo voy aterrada...”, contó en Instagram.

La llegada de la cantante a Tailandia.

“Por supuesto, recé un padre nuestro que de los nervios me salió mal y ahí pensé que Dios me iba a castigar. Empecé a luchar por mi vida tratando de decir bien el padre nuestro para que el avión no colapse. Todo esto en mi mente mientras el resto roncaba plácidamente”, agregó divertida.

Una vez terminado el viaje, Jimena Barón mostró su reencuentro con Pampita, Zaira Nara, Julieta Poggio y Stephanie Demner, ya en Tailandia.