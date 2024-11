El detrás de la visita de Wanda Nara a la casa de Mauro Icardi

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando que hablar. Es que durante la tarde del miércoles, el futbolista sorprendió a todos al compartir un video de la empresaria en la propiedad de Santa Bárbara -donde él se está quedando-, generando nuevas dudas las intenciones de ella, y el noviazgo de la también conductora y L-Gante (quien habría estallado en furia con las imágenes).

“Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender mi persona públicamente, después de tantas barbaridades dichas. Dos horas instalada en mi domicilio acosándome. ¿Qué carátula o título le ponemos a esto?”, escribió el deportista en sus redes sociales junto a una serie de imágenes de Wanda muy cerca de él; en tanto que en el video ella le cuestiona el hecho de estar siendo grabada.

La historia de Mauro que desató un nuevo escándalo.

Yendo más lejos, y haciendo prácticamente lo mismo que su ex, exhibió un chat entre él y su abogada, en donde le cuenta los movimientos de la mediática.“Se está preparando leche con cereales. Yo no le dirigí la palabra todavía, ella habla sola”, se lee en la conversación, mientras que para el posteo de Instagram agregó una frase en tono de burla: “Se ve que vino con hambre y charlatana”.

El mensaje de Mauro a su abogada.

Como si eso fuera poco, minutos después, Icardi dejó una nueva historia, con un mensaje letal para la mayor de las Nara. “Juguemos mediáticamente, pero juguemos con la verdad, ante todo...”, sentenció.

El nuevo enigmático de Icardi en las redes.

Alertada por estas publicaciones, la conductora no demoró mucho en explicar los motivos que la llevaron a la casa donde reside actualmente el deportista, obviamente en Instagram: “Llegué a mi casa, de forma voluntaria, presto a buscar mis documentos para viajar y mi ropa de verano. No estaba sola”, agregó, haciendo referencia a su amigo y estilista personal Kennys Palacios.

La explicación de Wanda sobre su visita.

La bronca de L-Gante

Ante todo esto, quien explotó en ira fue el cantante de cumbia 420, quien recientemente había vuelto de Brasil junto a Wanda, sitio en donde celebraron el blanqueamiento de su relación ante el mundo.

Según reveló Juan Etchegoyen, el artista le habría hecho un fuerte reclamo a la conductora. “Vimos el video que subió Mauro Icardi a su cuenta de Instagram para que veamos que Wanda Nara lo visitó, a mí me cuentan que L-Gante puso el grito en el cielo”, inició el periodista en Mitre Live y luego siguió diciendo: “Esta data que te cuento me llega del entorno del cantante. Me dicen textual que Elián está en llamas con esto. Incluso le decía a su gente ‘no me merezco esto’. Me hablan de una furia insostenible de L-Gante, quien llamó a Wanda para reclamarle por esto; no me hablan de angustia, sí de enojo total...”.

“Cuando vio la foto, el video y todo lo de su novia con el futbolista, se puso como loco. Me hablan de un ataque de celos de Elián. No entiende absolutamente nada de lo que está ocurriendo”, cerró.

Suspensión de un viaje pago

Días atrás, se había rumoreado la posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre Wanda y Mauro, dado que ella tenía un viaje pactado con una marca internacional a Tailandia. Es que si bien ya habían arreglado que el futbolista se quedaría al cuidado de las hijas de ambos, ahora se conoció que él volverá a Turquía en los próximos días, por cuestiones relacionadas a su lesión, por lo cual no podría quedarse con ellas.

En este sentido, posiblemente la visita de la empresaria a la casa donde se encuentra el deportista estaba más relacionada a esto, ya que el pago por ese trabajo significaba una cifra importante.

Con el escándalo de horas atrás, todo indicaría que no hubo un acuerdo entre ellos, lo que llevó a la conductora a suspender ese viaje. “Por motivos personales de público conocimiento, tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada por una empresa multinacional. Ya que, una vez más, priorizo estar a lado de mis hijos”, manifestó en sus redes.