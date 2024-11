Oriana Sabatini durísima contra Gabriela tras el faltazo a su casamiento

La ex tenista no estuvo presente en el casamiento de Oriana.

El pasado 20 de julio, y con una inolvidable fiesta y ceremonia, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron en una gala inolvidable, y si bien todo era felicidad plena, la prensa no pasó desapercibida una ausencia: la de la tía de la cantante, la tenista Gabriela Sabatini.

Según se sabe desde hace un tiempo, la deportista tuvo un fuerte alejamiento de la familia de Ova Sabatini y Catherine Fulop, desde la muerte de su madre Beatriz; y en medio de una visita a Argentina, Oriana dio más detalles de la relación.

En un móvil a un ciclo chimentero, Oriana aclaró que sí había invitado a Gabriela al casamiento. “Quería aclarar eso porque yo sigo manteniendo que no tengo ningún problema (con Gabriela)”, explicó, y luego reconoció: “Obviamente estoy triste”.

“Es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida. Igual cada uno con lo suyo”, siguió, sobre el faltazo de su tía.

Sin embargo, luego confió: “A mí no me faltó nadie en el casamiento, igual, ¿eh? Digo ‘no me faltó nadie’ porque digo que si no querés estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida. Entonces digo que los que quisieron estar estuvieron y los que no, no”.

“Yo respeto mucho lo que cada persona decide hacer con su vida y por eso, cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de la mía, no voy a obligar a nadie a serlo. Y cuando tenga ganas de hablar, yo voy a estar acá siempre, siempre”, continúo, dejando en claro que está dispuesta a hablar con su tía.