VIDEO: la romántica propuesta de casamiento de Dybala a Oriana Sabatini

En una declaración de amor apasionada, el delantero de la Selección Argentina y jugador de la Roma, Paulo Dybala, sorprendió a Oriana Sabatini con una propuesta de casamiento que quedará grabada en su historia de amor. Tras casi cinco años de relación, Dybala tomó la decisión de comprometerse de la manera más romántica posible, deslumbrando a su amada con un impresionante anillo de compromiso que ostenta un brillante diamante.

La noticia del compromiso quedó sellada en las redes sociales, donde Paulo Dybala compartió una emotiva publicación en la que se les ve a ambos con el anillo, acompañada de las palabras "Para siempre". Leandro Paredes, compañero de Dybala tanto en la Selección como en la Roma filmó el icónico momento y lo compartió en su Instagram con un particular audio.

Aunque la propuesta es novedosa, la idea de contraer matrimonio ya rondaba en la mente de la pareja. En una entrevista el año pasado en el programa Los Mammones de América, Oriana no descartó la idea del casamiento en su futuro. En aquella ocasión, Oriana expresó: "Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase... yo espero a que él me lo pida. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo".

El comienzo de esta hermosa historia de amor se remonta a 2018, cuando Paulo Dybala tomó la iniciativa de escribir a Oriana Sabatini a través de Instagram. En ese momento, la joven tuvo que averiguar quién era el chico que le enviaba mensajes, ya que no lo conocía y lo confundía con un tenista.

Después de su separación de Antonella Cavalieri tras el Mundial de Rusia 2018, Dybala decidió contactar a Oriana, quien también había terminado su relación con Julián Serrano. El futbolista invitó a la joven a compartir una cena, y fue entonces cuando el amor floreció rápidamente entre ellos. La pareja no tardó en oficializar su relación, y en el segundo año juntos, decidieron mudarse a Italia, enfrentando juntos la cuarentena global durante la pandemia y fortaleciendo aún más su amor. El compromiso de Paulo Dybala y Oriana Sabatini marca un nuevo capítulo en esta romántica historia de amor.