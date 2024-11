Axel blanqueó su noviazgo con una joven modelo ecuatoriana

Con una romántica postal, el cantante Axel Fernando -quien se separó en enero de este año después de 16 años en pareja con Delfina Lauría- confirmó su noviazgo con la modelo ecuatoriana Valeria Gutiérrez Pinto.

"Holis...", escribió Valeria junto a una foto frente al espejo, en donde se ve a Axel de espaldas, abrazado a ella.

El músico y la joven se conocieron en 2023, cuando él viajó a Ecuador para participar como jurado de un programa. Allí conoció a la ex Miss Ecuador y presentadora de televisión, con quien compartió largas jornadas de rodaje. Ante este acercamiento, los rumores de una relación no tardaron en aparecer.

Ya en enero del 2024, anunció su separación de Lauría, con quien tuvo cuatro hijos: Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio, y si bien muchos chimenteros manifestaron que la separación se daba por una tercera en discordia, él lo desmitió.

"Quiero contarles que después de 16 años compartiendo camino de vida con una excelente persona y mujer como Delfi, habiendo tenido una relación sana, maravillosa, respetuosa; y el fruto más hermoso de esa relación que son Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio; hemos decidido comenzar una nueva etapa caminando por separado", anunciaba Axel meses atrás.

Para ese entonces, el cantante ya venía golpeado por la denuncia por abuso sexual simple que fue presentada por una mujer en Río Negro en 2019, causa por la que fue sobreseído años después por falta de pruebas.

"Un día me llama quien era mi manager y me informa que había una denuncia por abuso sexual simple. Yo dije: 'me pongo a disposición de la Justicia'. Y cada vez que me llamaron estuve a disposición", recordó el artista en una entrevista con Infobae, y al mismo tiempo afirmó que se trató de un caso "perfectamente armado": "Al otro día salió por todos lados porque era una 'buena noticia'. Se dijo que habían más denuncias, pero eso no ocurrió. Era solo una denuncia. Decían: 'Hay cuatro más, hay ocho más y diez más'. Nunca salió nada. Era gente hostigándome".