Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, se confesó bisexual: "Ahora..."

Luca Martin sorprende con un nuevo giro en su carrera al integrarse al elenco de Sex, la exitosa obra dirigida por José María Muscari. Este show, que debutó en 2019 y se ha mantenido en constante evolución, regresa al escenario del Gorriti Art Center a partir del 9 de enero, prometiendo otra temporada cargada de sensualidad y creatividad desbordante.

Hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, Luca Martin enfrenta por primera vez un desafío de este calibre, participando en una propuesta que fusiona libertad, expresión personal y provocación escénica. Antes de recibir la invitación, el joven ya había tenido la oportunidad de disfrutar el show como espectador en diferentes etapas de su vida. “Vi el show mucho antes de recibir la propuesta. Fui solo y otra vez con amigos en momentos claves de mi vida. Es un lugar donde la sexualidad es libre y estoy orgulloso de sumarme a esta aventura”, compartió.

La invitación a participar llegó directamente de José María Muscari, reconocido por su capacidad para descubrir talentos y darles un lugar para brillar. El director vio en Luca Martin algo especial, una combinación de actitud y carisma que encajaba perfectamente con la esencia de Sex. Sobre esta experiencia, el joven comentó: “José me escribió y me dijo que le gustaba mi impronta, mi cara, la actitud y acá estamos enfocados para el verano”.

Con coreografías de Mati Napp y la producción de Paola Luttini, Sex es mucho más que un espectáculo convencional: es un espacio donde cada integrante del elenco aporta su propia historia y perspectiva. En este contexto, Luca encuentra una oportunidad para abordar temas personales como su bisexualidad y las inseguridades que forman parte de su vivencia. “Voy a hablar sobre mí, mi mirada y lo que vivo desde mi bisexualidad y la inseguridad sexual que, un poco, es lo que vivo yo”, explicó.

El respaldo de su familia ha sido fundamental para este nuevo paso. Tanto su madre como su padre celebraron la noticia con entusiasmo. “Mis papás están muy felices con la noticia de que me sumo al show. Me acompañan en las decisiones que tomo y me preguntan sobre mi rol en Sex. Mi mamá está muy contenta porque voy a trabajar con Diego y Julieta, amigos de ella desde siempre”, destacó, refiriéndose a Diego Ramos y Julieta Ortega, figuras clave de la producción.

Aunque creció rodeado de sets y micrófonos, Luca nunca percibió el mundo del espectáculo como un camino garantizado. Desde pequeño, ese universo le pareció un juego fascinante donde la realidad se transformaba en magia. “Lo que ocurre frente a la cámara no tiene relación con lo que sucede detrás de ella, donde hay personas manipulando los hilos para que todo funcione”, reflexionó.

Con 18 años, comenzó a forjar su propio camino en los medios, trabajando en Metro 95.1, donde construyó un espacio que reflejaba su pasión por el cine y la creatividad. “Nunca fui a mi padre a decirle: ‘¿Me das un trabajo?’. Fue más bien: ‘Che, ya hice un par de apariciones, tengo una idea, algo que contar’”, recordó. Ese esfuerzo lo llevó a ganar experiencia y consolidar una voz propia.

A inicios de este año, asumió el desafío de conducir junto a su padre el programa El Legado, transmitido por El Trece. Esta experiencia, que definió como transformadora, reafirmó su compromiso con el mundo del entretenimiento. Ahora, con Sex, Luca Martin sigue explorando nuevas formas de expresarse, demostrando que su carrera apenas comienza.