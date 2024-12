Luis Novaresio expuso el peor secreto de Luis Majul tras su salida de La Nación+: “Es el más…”

Tras confirmarse la salida de Luis Novaresio, quien opinó y se puso en pie de guerra fue Luis Majul. Se debe a que éste último tildó de “cabaretero” a su colega e incluso se alegró por su salida. En este contexto, del otro lado no tardaron en responderle, ya que decidieron echarle más leña al fuego exponiendo algunos secretos.

La partida de Luis Novaresio de La Nación generó un malestar en Luis Majul, quien decidió declararle la guerra. Es por eso que Rodrigo Lussich intentó explicar qué sucede entre los periodistas: “El cabaret de La Nación+. Es el cabaret de los desertores y los que se quedan”.

“El pase de muchos de los periodistas de La Nación+ a A24 para la próxima temporada y los que se quedan. Majul queda a cargo de La Nación+ y se queda, por supuesto, con sus ciclos. Y habla del cabaret que es ese mercado de pases. Y Luis Novaresio, que se va, toma el guante y le dice justo Majul, hablando de cabaret, con lo vedette que sos querido”, contó el conductor de Socios del Espectáculo

En este contexto, Luis Majul fue quien comenzó a ventilar secretos de sus compañeros: “Porque viste que… hay mucho run run, el círculo rojo, ¿viste? Sí. El círculo rojo compra mucho a fake, compra mucho a fake news. Y compra con mucha anticipación, supuesto. Nación+, cada vez mejor. Cada vez mejor, más coherente. Yo te diría con menos ruido, con menos quilombo... Viste que a veces sucede, porque los equipos son así, ¿viste? Depende de las personalidades. Mucho quilombo, ruido, cabaret”.

Ante esto, en Socios del Espectáculo le fueron a consultar a Luis Novaresio sobre esta acusación: “¿Últimos días en La Nación?”. A lo que el periodista agregó: “Sí, me quedan nueve programas, sí, nueve programas”. Fue así como el notero Walter Leiva se introdujo en la polémica: “No sabía que eras cabaretero. ¿Qué pasó con eso? Lo dijo Luis Majul. Lo dijo el otro día al aire. Dijo, se va el cabaret, se van los cabareteros, en La Nación viene otra gente”.

Ante la sorpresa por las declaraciones de Luis Majul, Luis Novaresio intentó disminuir la polémica e ironizó: “A mí me gusta el cabaret, vamos a decir la verdad, estoy hablando... Me gustan todos los cabarets, pero digo, si hablamos del cabaret de los 20 en Berlín, Marlene Dietrich, que yo soy muy fan”.

Sin embargo, no se la dejó pasar, ya que le tiró un elogio y luego expuso su polémica forma de ser: “Lo quiero mucho a Luis Majul y todo esto. Sos el Liza Minnelli del periodismo, porque no hay más cabaretero del espectáculo como yo que Majul. O sea, ¿Majul escandalizado por el show? Luis, sos Liza, o sea, quiero decírtelo. Está haciendo cabaret, le está poniendo pimienta a la cosa, porque viene Cristina Pérez”.

“Una imagen, me la imaginé a Majul, con la silla, viste, son thonet, creo que se les decía, no, no son thonet, son otra cosa. Con ligas y con un enterito negro cantando ‘Welcome to cabaret’, como… Por favor, Majul, te lo pido, un año de mi vida por ver eso”, cerró Luis Novaresio para mojarle la oreja a Luis Majul.