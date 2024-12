Habló el Dr. Cormillot después de ser internado y llevó tranquilidad

El reconocido Dr. Alberto Cormillot fue por algunas horas "tendencia" en las redes sociales de Argentina, tras un rumor que no tardó en volverse "viral" y que anunciaba "preocupación por su salud", tras una internación.

“Bueno gente, acá está. Sonreí porque si no, nadie va a creer que estás bien. Pues cada vez que venimos al CEMIC más o menos que lo dan por muerto y yo ya tengo medio los huevos al plato de esas cosas”, expresó notoriamente molesta su esposa.

“Vinimos al Cemic y como no se sabía si era un hematoma o por ahí había algún tema con las plaquetas, lo dejaron internado. Ahora hace un rato nos vinieron a dar los resultados...”, señaló, momento en el que ironizó sobre los comentarios malintencionados que recibe en las redes. “Decí ‘sí’ con la cabeza porque la gente no sabe si yo estoy acá filmándote con un arma”, lanzó.

A principios del domingo por la noche, una versión sobre la salud de Alberto Cormillot generó preocupación acerca de una internación. En diálogo con Teleshow, el médico llevó tranquilidad sobre su estado. Por su parte, su esposa Estefanía Pasquini también se refirió a la salud de su pareja y manifestó su molestia por el rumor.

“Tengo un hematoma en pierna que no sé si fue por ejercicio o por un golpe y me dejaron internado por las dudas. Mañana me van a hacer un doppler y nada más. No tengo trombosis”, explicó el doctor Cormillot con tranquilidad desde el CEMIC, la institución médica en la que se encuentra y a la que llegó en horas de la tarde.