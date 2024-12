Quién fue el hombre que acompañó a la China Suárez en Navidad: “La más feliz en 32 años”

La China Suárez pasó una Navidad soñada junto a sus hijos, por lo que en sus redes sociales expuso los detalles de su celebración. Además, remarcó que estuvo acompañada por un hombre que cumple un rol muy especial en su vida, por lo que no tardó en exponer sus fotos juntos.

Sucede que la China Suárez eligió compartir las mejores fotos de su Navidad. Es por eso que sorprendió al mostrarse acompañada por un hombre muy especial en su vida. Ante esto, se supo de quién se trata antes e que lluevan las especulaciones en torno a su situación sentimental.

Se debe a que la actriz estuvo acompañada por su hermano durante estas Fiestas. Es que en esta época de unión familiar no dudó en compartir un momento junto a él. Tanto es así, que desde sus redes sociales mostró algunas imágenes de él junto a su pareja, con quien tienen muy buena onda, para dejar en evidencia la importancia que tiene en su vida.

En esta sintonía, la unión familiar y el hecho de poder pasarla junto a sus hijos y el resto de su familia, es lo que provocó que la China Suárez considere que ésta había sido su mejor Nochebuena: “Mi navidad más feliz en 32 años. No faltaba ni sobraba nadie. Jamás me cansaré de agradecer a Dios por todos los momentos que me hace vivir”.

Asimismo, expuso la decoración que eligieron en la mesa en el exterior para poder comer de forma serena. Además, expuso que cuando llegaron las 12 decidió celebrar junto a sus hijos con pirotecnia. Eso sí, procuró que sea la que no tiene explosiones, ya que es una partidaria de cuidar a los animales.

Por otra parte, lo que no pudo evitar la China Suárez en esta fecha fue la nostalgia y el hecho de extrañar a su padre. Es que compartió algunas imágenes de Guillermo Suárez, quien falleció en 2012, por lo que expuso el dolor por no tenerlo en estas fechas tan importantes.

De esta manera, la actriz celebró la Navidad dándole la importancia necesaria a la unión familiar. En este contexto, se alegró por estar acompañada de sus hijos y de uno de los hombres más importantes en su vida.