La impactante foto de La Joaqui sin maquillaje que despertó la crítica de sus seguidores

La Joaqui decidió tomarse un respiro sobre la recta final del año y por eso salió de vacaciones. Es que junto a Luck Ra, su nuevo amor, partió a Brasil para disfrutar de las playas de aquel país. En este contexto, se animó a posar sin maquillaje, por lo que despertó los comentarios de sus seguidores.

Es que, cada vez que tiene que salir a dar un show, La Joaqui decide montarse a pleno y sacar a relucir sus mejores look. Por supuesto que todo esto acompañado por su maquillaje que la hace lucir impecable. Es por eso que casi nunca se la puede ver a cara lavada.

Sin embargo, el hecho de haber salido del mar, luego de refrescarse, permitió ver por primera vez el rostro de la cantante sin maquillaje. Ante esto, sorprendió a todos el hecho de mostrarse así. A tal punto que incluso llegó a despertar las críticas por parte de sus seguidores.

Es que no criticaron cómo luce sin maquillaje, sino que le criticaron la razón por la que no se muestra más seguido a cara lavada: “Sos más linda sin maquillaje!”, “Para qué te maquillas tanto, sos hermosa”, “nos vemos más hermosas sin maquillaje”, “es más linda sin maquillaje”, “la misma carita que tus hijas”.

Ante este particular accionar que hasta ahora no se había visto, se puede vincular con la llegada del amor a su vida. Es que La Joaqui se muestra mucho más segura de sí misma desde que el cantante cordobés conquistó su corazón. Tanto es así, que incluso confesó todo el amor que siente por él.

“Estoy hasta las pelotas. ¡Ay, perdón! Me fui. Me gustaba tanto que me daba vergüenza”, confesó en La Peña de Morfi. Y agregó: “Lo miro y digo ‘no, no puede ser, este pibe es el amor de mi vida’. Es que es muy divertido. Tiene un acento muy lindo también. Él es muy ‘full cuartetero cordobés starter pack’. ¡Te arruina!”.

“No sé si es que era reacia, pero realmente había un lugar hasta donde yo me permitía poner... Yo no sé si es que nunca me había enamorado. Siento que siempre me dejé elegir, pero que nunca yo había elegido lo que yo quería. Como si todo siempre fue más superfluo, más desde otro lugar. No sé cómo explicarlo en palabras. Es muy fuerte para mí emocionalmente”, cerró sobre lo que considera que cambió en su vida el amor con Luck Ra.