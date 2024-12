Wanda Nara reveló que Mauro Icardi dejó de pagarle la obra social y la extorsiona para recuperar la cobertura

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi parece ser una cuestión que no se resolverá fácilmente (para beneficio de los chimenteros pero no tanto para su familia), y en las últimas horas la empresaria se encargó de confirmar que ella y sus hijos no cuentan con la cobertura de una obra social, ya que el futbolista dio de baja la prepaga a todos.

“Sí, esa información es correcta. Nadie de la familia tiene cobertura”, confió la también conductora a Ciudad.com, dejando al descubierto el nuevo frente de batalla de la expareja.

Es importante recordar que la mayor de las Nara está atravesando un tratamiento para combatir un tipo de leucemia que le fue diagnosticada meses atrás, por lo cual no contar con una obra social complicaría el seguir adelante con el mismo.

El futbolista habría dado de baja las tarjetas de crédito de la empresaria.

Con esta información dando vueltas en el medio, Lara Piro, abogada de Icardi, le explicó a ese mismo medio que todo era falso y que solamente el deportista había dado de baja las tarjetas de su exesposa.

“Mauro le cortó las tarjetas a ella justamente porque ella le compraba pasajes y ropita a L-Gante y a la familia de L-Gante. Es un montón... Como OSDE estaba en la tarjeta de ella, antes de cortársela, lo pasó a su tarjeta. Es lo único que le sigue pagando a Wanda en particular”, relató la letrada.

Para empeorar aún más la situación, Estefi Berardi, panelista de Mañanisima (el ciclo encabezado por Carmén Barbieri), reveló que Mauro está extorsionando a Wanda con dinero, para que vuelva con él.

“Wanda está muy triste. Él está obsesionado. Ella le pide que haga terapia, que la deje en paz, le pidió por favor que le devuelva la tarjeta, que no la usa para ella sino para la familia”, contó la panelista, y agregó más información para dejar mal parado al futbolista: "Él le contesta ‘yo voy a hacer todo lo que vos quieras si vos volves conmigo, mientras no vuelvas, te voy a hacer la vida imposible y te voy a molestar hasta donde más te duele’”.

La conductora estaría atravesando un duro momento.

Asimismo, Berardi continuó diciendo: “Le mandaba fotos de autos carísimos y le dice ‘venite que te está esperando para merendar’, intentando sobornarla con los autos, para que ella vuelva a la casa y lo deje a Elían, a quien lo discrimina”.

Para cerrar, la chimentera dio detalles del estado anímico de la empresaria. “Wanda llora, está con contención psicológica, recordemos que ella está atravesando una leucemia", manifestó Estefi.