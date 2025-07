Vélez le ganó con lo justo a Tigre en Liniers y sigue de racha

Tras sumar una nueva estrella al vencer a Estudiantes de La Plata en la Supercopa Internacional hace unos días, Vélez comenzó el Torneo Clausura con un triunfo 2-1 frente a Tigre en el José Amalfitani. El Fortín, que festejó en la previa con su gente la reciente conquista, no lució pero aprovechó una ráfaga en el final del primer tiempo para ganar por los tantos de Tomás Galván e Imanol Machuca. En el segundo tiempo el Matador, que terminó con 10 por la roja de Ramón Arias, descontó por un penal de Diego Sosa, pero no le alcanzó.

Vélez 2-1 Tigre, los goles

Como en la final de la Supercopa Internacional, el volante volvió a marcar para darle al cuadro velezano la ventaja. Machuca ganó una pelota dividida sobre la izquierda, aceleró y tiró un muy buen centro atrás para la llegada de Galván, que remató de primera para vencer a Felipe Zenobio y ensayar un festejo con disculpas por su pasado en Tigre.

Solamente pasaron tres minutos de aquel 1-0 para que el Fortín encontrara una nueva jugada que aprovechó a la perfección para irse 2-0 al descanso. La pelota fue al espacio para Maher Carrizo, que ganó con el cuerpo ante un defensor y eludió a otro antes de que Braian Romero aparezca desde atrás para "robarle" un balón que se le iba largo tras la gambeta y saque un envío raso al área chica donde apareció Machuca, esta vez como definidor, para ampliar la diferencia en favor de la 'V' azulada.

Parecía que el Fortín terminaba el partido con tranquilidad luego de la expulsión de Arias, sin embargo un insólito error en el fondo le iba a dar esperanzas a Tigre en los últimos minutos. Lisandro Magallán se complicó innecesariamente y quiso dar un pase de cabeza al medio para el arquero Tomás Marchiori, sin embargo esa pelota quedó corta y el guardameta se vio obligado a bajar a Braian Martínez. Penal, amarilla para el '1' y ejecución de Diego Sosa, que descontó para el conjunto de Victoria.

Arias se fue expulsado en el Matador

A diez minutos del final del encuentro, el central uruguayo se tuvo que ir del partido por una acción de último recurso. Francisco Pizzini habilitó a Braian Romero a espaldas de la defensa de Tigre y el '9' se iba sólo, lo que obligó a Cachila a bajarlo. Sebastián Martínez no dudó y le sacó la roja al defensor, justo cuando el entrenador Diego Dabove pensaba en sustituirlo.

El gol anulado a Tigre

En un partido donde pasaba muy poco, el Matador encontró la apertura del marcador en una acción aislada, sin embargo éste fue invalidado. Ramón Arias cabeceaba al gol un centro de su compañero de zaga, Joaquín Laso, sin embargo el VAR llamó al árbitro Sebastián Martínez debido a que en la acción previa hubo una falta de Ignacio Russo sobre Carlos Baeza que interfirió en el progreso de la jugada, es por esto que la decisión del juez fue anular el tanto.

Formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elias Gómez; Agustin Bouzat, Claudio Baeza; Imanol Machuca, Tomás Galván, Maher Carrizo; Braian Romero.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Ramón Arias, Diego Sosa; Santiago González, Sebastián Medina; Gonzalo Piñeiro, Elías Cabrera, Héctor Fértoli; Ignacio Russo.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Sebastián Martínez.

La previa

En lo que será la primera campaña entera de Guillermo Barros Schelotto al frente del equipo, Vélez tiene el objetivo de mejorar sustancialmente lo hecho en los primeros seis meses del año, donde solamente sumó 14 unidades que lo ubican en la parte baja de la tabla anual, con riesgo de descender en caso de no hacer un buen papel. Por debajo de los de Liniers solamente están Talleres de Córdoba (13) y San Martín de San Juan (9), también último en la tabla de promedios.

Los festejos del Fortín tras alcanzar la Supercopa Internacional hace unos días. (Foto: X @Velez)

En cuanto al equipo, no tendrá demasiadas modificaciones respecto de la final frente a Estudiantes, no obstante quien no podrá estar en el estreno es Valentín Gómez, expulsado contra River en la última jornada. Además, todavía Barros Schelotto no podrá contar con dos de los tres refuerzos que vinieron en el mercado de pases: el chileno Diego Valdés, lesionado, y el arquero colombiano Álvaro Montero no fueron concentrados, mientras que Lisandro Magallán, presente unos minutos ante el Pincha, hará su debut como titular.

Por su parte, Tigre pretende una campaña similar a la del primer semestre, en donde sorprendió siendo quinto de su zona en el Torneo Apertura. Luego, el Matador fue eliminado al caer 2-1 ante San Lorenzo en cuartos de final. En cuanto al equipo, llegaron algunos refuerzos pero la base se mantiene casi íntegra, a excepción de las bajas de Nehuén Paz y Lorenzo Scipioni. Llegaron el arquero Tomás Sultani, los defensores Federico Álvarez, Guillermo Soto y Tomás Cardona, los volantes Bruno Leyes y Simón Rivero y el atacante Braian Martínez.