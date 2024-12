El mensaje que Wanda Nara eligió para despedirse de Jorge Lanata

La muerte de Jorge Lanata tras una larga internación sacudió por completo a los medios de comunicación, por lo que a lo largo de este lunes, no hubo persona que no hablara del reconocido periodista. En este sentido, Wanda Nara, quien estuvo en pie de guerra con el conductor durante el 2023, cuando él dio a conocer el diagnóstico de la mediática, previo a que la propia familia de la empresaria lo supiera.

“Que en paz descanses. Mis condolencias a su familia”, escribió la mayor de las Nara en una de sus historias de Instagram, junto a una postal en blanco y negro del también escritor.

Esta publicación llamó la atención de los chimenteros, ya que Lanata fue la persona que reveló que la conductora había sido diagnosticada con un tipo de Leucemia, pese a que sólo lo sabían pocas personas (sus hijos mayores no estaban incluidos en el grupo).

El posteo que hizo Wanda en sus redes.

“Hay confidencialidad médico-paciente. Son dos cosas distintas. Yo en este caso no soy médico, ni paciente. Soy periodista. Pero no quiero decir que como los demás son malos, yo soy bueno. No, no quiero ir a ese argumento. Me tocó en este momento contar algo que todos igual estaban diciendo. (...) Wanda habla como si sus hijos vivieran en un termo donde no veían ni escuchaban nada”, argumentó Lanata sobre el por qué había compartido esta información meses después, en una entrevista con El Diario de Mariana.

Asimismo, agregó: “Esto llevaba varios días y todo el periodismo lo estaba diciendo. Yo no creo, realmente, que sus hijos no le hayan preguntado antes”.

Por su parte, y también en aquel entonces, Wanda confió que no le haría "juicio al periodista que lo filtró", ya que al trabajar en el ambiente "desde muy chiquita" ya conocía la forma en la que se maneja el medio: "A veces hay cosas que uno no quiere que salgan y salen".

En este sentido, insistió en que se vio obligada a hablar con sus hijos antes de lo esperado: "Tuve que salir a dar explicaciones en un momento en el que no sabía lo que tenía... Tuve que hablar con mis hijos antes de lo que yo hubiera querido, porque salió en los medios y ellos me preguntaron. Me hacían preguntas y yo no tenía las respuestas. Pero había que hablarlo, porque el tema estaba en todos lados".

Respecto a la reacción de sus hijos, Wanda precisó: "Al principio, no entendían, porque ellos ni se habían enterado de que estuve internada. Pero les mostré fotos y cosas para que pudieran entender. Yo les quería decorar una realidad, pero los médicos me dijeron que es mejor hablarles con la verdad... Se asustaron. Me hicieron preguntas y después les hicieron preguntas a personas de mi familia, porque seguían teniendo dudas a causa de lo que veían en la tele y en Internet. Ahora, ellos me acompañan y yo los acompaño a ellos", cerró.