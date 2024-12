Murió Jorge Lanata, el que apostó por la renovación de la profesión periodística

“Principalmente soy periodista porque tengo muchas preguntas y pocas respuestas“, dijo alguna vez Jorge Ernesto Lanata sobre la profesión a la que ingresó siendo un adolescente. Ha sido uno de los periodistas más importantes del país, no solo por su trayectoria, sino también porque fundó y dirigió los diarios más innovadores y disruptivos entre los medios de comunicación nacionales. Además se ha enfrentado y ha sido crítico con todos los gobiernos de los últimos veinte años.

Lanata murió este lunes a los 64 años por un cuadro de sepsis generalizada, una reacción grave del organismo ante una infección, que lo mantuvo en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde permanecía internado desde hace más de cinco meses.

Nació en Mar del Plata, el 12 de septiembre de 1960, en una familia de clase media-baja de la localidad de Sarandí, en el partido de Avellaneda. Cuando tenía 7 años su madre quedó postrada por una operación cerebral por un cáncer, por lo tanto fue educado por sus tías y su abuela.

“Yo conocí a mi mamá de una manera extraña. Ella tuvo un tumor cerebral cuando yo tenía 6 o 7 años. Vivió más de cincuenta años con un lado del cuerpo paralizado, el derecho, y una lesión en el centro del habla. No podía formar palabras: entendía si le hablaban, pero solo podía decir sí, o no, o emitir sonidos”, contó Lanata.

Fundador de importantes diarios, revistas y portales de noticias, destacado por su incursión en diversos géneros del periodismo de investigación, la literatura y el documental, Lanata es uno de los referentes del universo periodístico argentino.

Fundador de importantes diarios, revistas y portales de noticias, destacado por su incursión en diversos géneros del periodismo de investigación, la literatura y el documental.

Su primera entrevista fue al poeta Conrado Nalé Roxlo, a quien buscó en la guía telefónica. Lo hizo a partir de que en la escuela primaria les pidieron alguna entrevista a alguien cercano, pero él asumió un mayor riesgo. Como lo hizo siempre durante su trayectoria periodística. Sus primeras notas las escribió en "Colmena", una revista de la escuela secundaria del Colegio San Martín de Avellaneda donde cursaba.

Decía que no era imprescindible estudiar periodismo para ejercer la profesión: Para ser periodista no hace falta estudiar periodismo. Cuando tuve que contratar gente, nunca me fijé si eran periodistas o no. Yo nunca estudié comunicación. ¿Qué oportunidades hay para un periodista? La manera de entrar al medio es con calidad“, explicó.

Con ese pensamiento, a los 14 años, entró por primera vez a un medio de comunicación para trabajar. Lo hizo redactando cables informativos en Radio Nacional. A esa edad ganó el Segundo Premio Municipal de Ensayo con un trabajo titulado "El tema social en el cine argentino". Antes de fundar y dirigir el diario Página/12, a los 26 años, donde desplegó todo su talento y creatividad, en 1987 formó parte de la fundación de la Cooperativa de Periodistas Independientes, editora de la revista El Porteño, en la que se desempeñó como jefe de Redacción.

A los 14 años tuvo contacto por primera vez con un medio periodístico cuando empezó a trabajar redactando cables informativos en Radio Nacional.

Además de Pagina/12 fundó y dirigió los diarios Crítica de la Argentina y las revistas Veintitrés, Página/30 y Ego. En 2006 recibió el "Premio a la Libertad", otorgado por la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, que promociona el libre mercado y de la cual es uno de sus exclusivos miembros.

Junto a algunos de los redactores de Pàgina/12, como Ernesto Tenembaum, Marcelo Zlotogwiazda, Martín Caparrós, Andrea Rodríguez y Adrián Paenza, en 1998, fundó la revista Veintiuno, que dirigió hasta 2001.

Su talento pasaba por contar, desde algún hecho de corrupción en la Argentina hasta aspectos de su vida. Para muchos estudiantes de periodismo de mediados de los '80 y '90 la semilla de hacer periodismo la sembró Lanata.

En radio trabajó en el informativo de Radio Belgrano y, en la misma emisora, durante la transición democrática en diciembre de 1983, tuvo a su cargo las investigaciones del programa "Sin anestesia" conducido por Eduardo Aliverti. Luego pasó por radio Rock & Pop, tuvo programas como Hora 25 y RompeCabezas que marcaron a una generación de jóvenes. Desde 2005 condujo "Lanata AM" por Radio del Plata, siguió con "Lanata PM". Posteriormente empezó a conducir de lunes a viernes de 10 a 14, por Radio Mitre, "Lanata sin filtro", transmitido en formato de streaming por video vía internet.

La televisión fue otro de los medios en los que se destacó.

La televisión también lo tuvo como protagonista al crear el programa "Día D", galardonado con el Premio Martín Fierro en tres categorías y uno de los programas más destacados que ha conducido. Su continuidad fue "Detrás de las noticias". También condujo "Viaje al fin de la noche", "¿Por qué?" y "La Luna".

Desde abril de 2009 hasta 2011 condujo un programa periodístico por Canal 26, "Después de todo", conocido por sus siglas (DDT) que también se emitió por Canal 13, que marcaba la agenda política del resto de los medios de comunicación que tomaban los temas que iniciaba Lanata.

En 2011 produjo y condujo el documental 26 personas para salvar al mundo que fue también emitido por CNN, con el que recorrió los cinco continentes para entrevistar a filósofos, escritores, científicos y pensadores que debatían y analizaban cómo salvar al mundo.

"Lanata sin filtro" era transmitido por Radio Mitre.

Como director de cine, en octubre de 2004 estrenó Deuda, un documental sobre la deuda externa de la Argentina que tuvo dos nominaciones al Cóndor de Plata en 2005: como Mejor Largometraje Documental y como Mejor Guion Largometraje Documental.

En marzo de 2007 se produjo el estreno de "Tan lejos, tan cerca: Malvinas, 25 años después", otro documental de investigación que realizó acerca de las huellas de la guerra de las Malvinas y las corporaciones económicas extranjeras beneficiadas con el conflicto.

Las entrevistas, otra de las marcas en su labor periodística.

En 2013 expresó una palabra que se instalaría en la sociedad argentina: grieta. Durante la entrega de los premios Martin Fierro se limitó a comentar lo que veía desde el escenario: ”gente que antes me saludaba y entonces no, yo mismo dejando de saludar a otra gente”. El periodista comentó que “a mí me toman como el inventor de la grieta y creo que es muy difícil de superarla. Por entonces dije que iba a trascender a los gobiernos y sucedió, pero recordemos que la grieta empezó desde el kirchnerismo”, dijo en una entrevista.

Desde sus inicios el periodista forjó un merecido respeto profesional, más allá de ciertas opiniones. Su trayectoria periodística ha sido relevante sobre todo por su apuesta constante por la renovación de la profesión periodística.