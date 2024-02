¿Qué pidió Mirtha para sus 97?

Mirtha está de cumpleaños. Y a éstas alturas, celebramos todos. La diva de los almuerzos en su festejo número 97 reveló que les pidió a sus invitados que no le lleven regalos y explicó: “Les dije a todos que no traigan regalos porque está todo carísimo, pero seguro alguno va a traer algo. Me gustan los regalos, pero ya tengo de todo”, señaló.

"Van a venir Jorge Lanata y Elbita, el doctor Guillermo Semeniuk, amigos, muchos amigos, y Jairo que viene con la novia, que quiere conocerme”, enumeró la Chiqui, y confesó qué va a pedir al soplar las velitas: “Quiero salud, bienestar y paz. Paz para mí y para mi país. Paz para todos”, indicó.

A la hora de hablar sobre su gran regreso a la televisión, que se concretó recién en octubre del año pasado, Mirtha reveló que no cree que esté hasta fin de año. “No sé si voy a estar todo el año. Capaz hasta mitad de año. Me canso mucho. Hacer televisión cansa, te exige mucho”, contó.Además, Mirtha contó que sigue informándose de todo, en detalle. “Leo dos diarios completos por día, hasta las quiebra y convocatorias de acreedores”, dijo.

Los ausentes en el festejo de cumpleaños

Entre las ausencias, se encuentra Susana Giménez, quien está de vacaciones en Estados Unidos. Teté Coustarot será otra de las personalidades del espectáculo que tampoco asistirá a la fiesta ya que debe cumplir con compromisos laborales en Mar del Plata al igual que Carlos Rottemberg, quien está enfocado ocupado con el cierre de la temporada teatral aunque la más notoria será la de su nieto y productor, Nacho Viale ya que emprendió un viaje por el mundo.

Por otro lado, en Intrusos (América TV), Pampito detalló que el artista invitado de Mirtha este año para musicalizar el evento será Jairo. En cuanto a la gastronomía, el menú que los invitados podrán degustar risotto, en sus dos variantes, con carne y con hongos.