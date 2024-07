Adele se tomará un gran descanso de la industria musical

Adele expresó recientemente su deseo por tomarse un gran y merecido descanso de los escenarios tras concluir con la serie de presentaciones que tiene actualmente en Las Vegas.

Durante una entrevista con el medio ZDF, la intérprete de "Someone Like You” aclaró que por el momento no tiene la intención de centrar sus esfuerzos en crear otro álbum o planear alguna gira, prefiriendo alejarse del mundo de la música por un tiempo.

"No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto. Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo por un tiempo", dijo.

Debido a la gran fama que ha conseguido la cantante y sus constantes conciertos, los fanáticos han expresado su apoyo por tomar esta decisión, sin embargo, también se muestran tristes por el “retiro temporal” de la artista.

Asimismo, en otra entrevista Adele afirmó que extraña la vida antes de ser una celebridad, y andar por las calles en su rutina diaria sin que alguien la reconozca o que las miradas se centren en ella al entrar a un lugar.

"Creo que probablemente ser anónima es lo que más echo de menos. No me gusta ser famosa. Lo que amo es poder hacer música todo el tiempo, y que la gente la reciba bien y le guste, porque eso es bastante único… eso casi nunca le pasa a la gente", continuó.

Finalmente declaró que este descanso lo piensa tomar como una forma de encontrar un equilibrio entre la fama, el arte y su paz interior, recalcando que odia “todo ese lado de la fama”.