Ya hay pareja y besos en Survivor, Expedición Robinson

Survivor, Expedición Robinson ya captó la atención de miles de televidentes tras su regreso a la pantalla chica, por Telefe. En el reality, exitoso a nivel mundial, los participantes se someten a condiciones extremas de la naturaleza con el objetivo de ganar el premio. No obstante, dos participantes también le dieron paso al amor, en medio de los desafíos.

“En medio de la noche, bajo un cielo lleno de estrellas, nace el amor en Survivor”, dijo Marley, quien es conductor del ciclo. Así, hizo referencia a Francisco y Aixa, que son los integrantes más jóvenes del equipo Sur y se besaron en medio de una conversación íntima que mantenían. Por supuesto, todo quedó registrado en las cámaras del programa.

“Acá uno siempre necesita tener buenas conexiones con las personas. Uno está muy solo y las alianzas cercanas siempre son positivas. No sé si podría encontrar el amor en Survivor, o no. La verdad, acá todo es extremo, todo es difícil y no se sabe bien qué es lo que sentís en el día a día”, comentó después el hombre de 34 años que es CEO de un banco, mientras mostraban al aire el momento en que se encontraba acostado con Aixa, después de una extensa jornada.

Por su parte, la joven de 24 años expresó: “No quisiera que se vea esa parte de mí, no vine a eso. Me gustaría que se me vea a mí en el juego y nada más, eso sería mi ideal. Si lo puedo tapar, mejor, pero bueno, es imposible porque estamos vigilados. Pero no me gusta”.