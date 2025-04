Marta Fort confesó cómo se vinculó con su padre luego de su muerte: “Lo visito en…”

Más de 11 años pasaron desde la muerte de Ricardo Fort, el famoso chocolatero que supo conquistar a todos con una personalidad extravagante. El hecho de que su fallecimiento se diera cuando aún era joven, es lo que generó un gran vacío. Sobre todo en sus hijos, quienes tenían 9 años. Ante esto, Marta Fort recordó a su padre y contó cómo busca mantener un vínculo con él más allá de su muerte.

Luego de ser noticia por el problema de salud que arrastra desde su nacimiento, en DDM, invitaron a Marta Fort y fue inevitable hablar sobre su padre y cómo se llevaba con la exposición que tanto le gustaba: “Al principio no lo entendía mucho, porque imagínate que era muy muy chica, si me jodía, por un lado, porque veía que no podía hacer las cosas normales que hacían mis compañeras, mis amigas, que tenía que pasear con seguridad, eso me molestaba”.

“Había mucho quilombo en casa constantemente, había 30 personas por día más o menos. Por un lado, me molestaba, pero por el otro no me aburro nunca”, confesó sobre cómo era la intimidad de Ricardo Fort durante aquellos años en los que saltó a la fama.

En lo que respecta a su enfermedad, contó los detalles de cómo la transita: “Es una condición neuronal que me pasó al nacimiento, por suerte me lo detectaron de muy chica, ya a los 6 meses empecé el tratamiento, estaba con kinesiología, estaban buscando a los mejores profesionales. Sigo dos veces por semana con kinesiología, hay una operación que me puedo hacer en Minnesota, estoy viendo de hacer eso”.

Saliendo del tema, se metió de lleno en cómo afrontó la muerte de Ricardo Fort, en lo que fue uno de los momentos más duros de su vida: “Yo creo que en principio fue un impacto, pero igualmente fue muy gradual la cuestión. Lo veníamos visitando en el hospital, nos venían preparando con su diagnóstico, con psicólogos. Obviamente, fue muy duro el post, pero no nos tomó de sorpresa”.

“Antes de que estuviera en el hospital y quedara internado, lo veíamos todos los días andando por casa, quejándose, con dificultades. Él no quería morir, pero tampoco quería seguir así”, confesó Marta Fort.

A casi 12 años de su muerte, la joven de 21 años confesó que aún busca cómo vincularse con Ricardo Fort: “Lo visito (en el cementerio) en fechas puntuales, en su cumpleaños o el 25 de noviembre cuando fallece y obviamente no está la presencia física, que se extraña, pero yo estoy bien como estoy”.

“Nunca me sentí alejada de él porque por más que no este su físico siempre tuve mi forma de sentirme guiada por él y siento que siempre estuve bastante acompañada, no siento ese hueco, lo supe madurar y racionalizar”, resaltó sobre cómo aún se siente unida a pesar de su muerte.