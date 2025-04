Noche de tensión en GH: eliminaron al hermano de Chiara y ella juró venganza

La edición 2025 de Gran Hermano vuelve a atravesar un momento de tensión, en medio del ingreso de los familiares de los "hermanitos". Es que uno de ellos obtuvo el beneficio de eliminar a uno de sus pares, y el elegido para dejar la casa más famosa del país fue Giovani, el hermano de Chiara, lo que hizo explotar a la "Cobra".

Justamente fue Alberto "El Pestañas" quien obtuvo el beneficio, tras el ingreso sorpresa de una "Leoparda" (quien resultó siendo Coty Romero), que le llevó a los participantes 17 cajas, entre las cuales había una que tenía el beneficio de eliminar a uno de los familiares. El ingreso de la visita se hizo a través de un congelados, y fue así que repartió las cajas por diferentes lugares de la casa.

Una vez que el "Big" dio la orden de poder moverse, cada uno de los "hermanitos" y sus familiares fueron a buscar uno de los regalos. Tras ver el contenido de las cajas, "El Pestañas" fue llamado al confesionario para definir al eliminado. Fue así que después de varios minutos se inclinó por el hermano de Chiara, pese a que muchos de los panelistas aseguraban que sacaría a Augusto, el amigo de “Tato”.

Para ese momento, además del novio de Luz, el amigo de Tato y el hermano de Chiara, en competencia también seguían Pablo, el amigo de Selva; y Titi, la hermana de Eugenia.

Una vez fuera del confesionario, se informó que Giovani tenía que armar su valija, lo que hizo estallar por completo a Chiara contra Luz. Es que además de romperle algunos cigarrillos en la cara (un bien más que preciado entre los participantes del reality), le aseguró que se encargaría de eliminarla. "Hoy lo eliminas a mi hermano del juego, yo después elimino a Luz, no hay problema", lanzó la Cobra instantes después que se nombrará a su hermano.

"Ellos me quieren bajar y no van a poder. Estoy más fuerte que nunca. Que me sigan fulminando, que sigan sacando a mi hermano, que me sigan nominando, voy a seguir. Acá todo depende de la gente", siguió Chiara, esta vez ante Santiago del Moro ya en el vivo del programa, aún muy enojada con la pareja, y mientras "El Pestañas" el intentaba argumentar que realmente le había dolido tomar esa decisión ya que tenía una buena relación con Giovani.