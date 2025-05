Laurita Fernández sorprendió con un cambio de look total luego de su separación: las fotos

Laurita Fernández volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales al mostrar un impactante cambio de look que muchos interpretaron como una señal de nuevos comienzos. En un video publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula casi cinco millones de seguidores, la actriz y conductora se mostró renovada: flequillo desmechado, un rubio más intenso y un labial rojo vibrante. Todo esto mientras sonaba de fondo "Blank Space", el clásico pop de Taylor Swift, que habla de amor, errores y reinvención. ¿Casualidad o mensaje sutil?

El video fue acompañado por una frase que abrió el juego con humor: “Bueno, acá la duda es si hacemos flequillo o no hacemos flequillo”. Pero la decisión ya estaba tomada. Laurita Fernández lo hizo y la transformación fue celebrada por miles de fans. “TE QUEDA HERMOSO, AMOOOOOOOOOOO”; “Amo el fleco reina!” y “Team fleco, más diosa” fueron algunos de los mensajes que inundaron los comentarios. Sin embargo, no faltaron quienes lanzaron comparaciones incómodas con Rocío Pardo, actual pareja de Nicolás Cabré, ex de Laurita. “Muy Rocío Pardo”, repitieron varios, como si no pudieran evitar señalar similitudes.

Las críticas, en tono malicioso, recordaron el pasado sentimental de Laurita Fernández con Nicolás Cabré, lo cual encendió nuevamente viejas especulaciones. Pero lejos de quedarse en el centro de la polémica, Laurita siguió adelante y, además, aprovechó para acallar rumores sobre una supuesta separación con su actual pareja, Claudio “Peluca” Brusca. Lo hizo a su manera: con una imagen de una torta de cumpleaños para su madre, y un mensaje dirigido a él: “Cumple mamá. Te zarpaste, Claudio Brusca”. Un gesto simple, pero que hablaba de intimidad y continuidad.

Sin embargo, la calma no duró mucho. Las versiones sobre crisis e infidelidad siguieron creciendo y la bailarina se vio obligada a hablar. En diálogo con Desayuno Americano, Laurita Fernández explicó por qué habían tardado en hacer declaraciones públicas. “Hay cosas que uno ni siquiera quiere hablar porque no están resueltas internamente”, dijo, dejando entrever que estaban atravesando un momento delicado pero no definitivo.

Los rumores estallaron días antes cuando Laurita Fernández publicó un enigmático video desde su bañera con un texto que decía: “Perdón que ando desaparecida... Estoy a full con mi amante”. El mensaje, sin contexto, alimentó teorías de infidelidad. Sin embargo, minutos más tarde, la propia actriz desactivó la bomba: el supuesto amante era, en realidad, su perro Miel. Con humor y picardía, Laurita le dio vuelta a la historia y dejó en evidencia a quienes estaban ansiosos por encontrar escándalos donde no los había.

Aun así, en medio de ese revuelo, algunos medios aseguraron que el conflicto sentimental tenía nombre y apellido: un compañero de Laurita Fernández en el programa Bienvenidos a ganar, donde también trabaja Claudio “Peluca” Brusca. Cansada de las insinuaciones, Laurita desmintió la versión: “Es un pibe divino que trabaja con nosotros hace años. No tiene nada que ver”, afirmó, visiblemente molesta con la manera en que se distorsionaban los hechos.

La situación escaló al punto de que Laurita Fernández decidió escribirle directamente a Ángel de Brito, conductor de LAM, para desmentir las versiones que circulaban. “Estamos con Pelu viendo esto y no lo podemos creer”, le dijo en un mensaje privado. También cuestionó al panelista que había dado la información: “Este pibe ya dice cualquier cosa. No me sorprende de quién viene, pero ya está”.

Con su estilo directo, Laurita Fernández buscó dejar en claro que su relación con Peluca sigue en pie y que, a pesar del asedio mediático, ellos eligen preservarse y hablar cuando lo consideran necesario. “Inventan con una impunidad tremenda”, agregó, cansada del constante escrutinio. El cambio de look, en este contexto, parece ser también una forma de resetear, de marcar una nueva etapa.

Mientras algunos siguen hablando del flequillo, del parecido con otras mujeres o del estado de su relación, Laurita Fernández continúa con su vida, su trabajo y sus redes, con la misma seguridad que mostró en su último video. Cambiar el pelo puede parecer un detalle superficial, pero en tiempos de exposición constante, cada decisión estética se convierte en una declaración. Y Laurita, como siempre, eligió hablar con estilo.