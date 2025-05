Se filtraron las fotos de la China Suárez que comprueban sus últimos retoques estéticos

De un tiempo a esta parte, desde las redes sociales, muchos usuarios se empecinan en tratar de descubrir quiénes son los famosos que se realizan retoques estéticos y cuáles se hacen. En este contexto, la China Suárez no zafó, ya que se publicaron algunas fotos suyas tratando de exponerla. Lejos de pasarlas por alto, salió a desmentirlo.

Entre la malicia y el deseo de saber lo que no se muestra en las redes sociales, muchos usuarios se muestran minuciosos tratando de descubrir algunos retoques estéticos de los famosos. Fue así como le llegó el turno a la China Suárez, por lo que se publicaron fotos de su pasado y de la actualidad para tratar de descubrir qué se hizo.

Ante esto, la principal crítica estuvo vinculada a que muchos aseguran que se hizo retoques en los labios, ya que en algunas imágenes estos parecen ser mucho más voluminosos que en años anteriores. Sin ánimos de afrontar una nueva crítica, la actriz salió a hablar al respecto.

Con un video en sus redes sociales, la China Suárez aseguró que no se hizo nada en la boca y que tampoco se ha realizado retoques estéticos en el rostro: “Nunca me puse bótox. Nunca, nunca, nunca, pero porque soy actriz y siento que necesito poder mover todo esto”.

Ante sus palabras, movió todo su rostro para demostrar que sus expresiones se encontraban intactas. Además, aclaró que no le daría ningún pudor contarlo y planea hacerlo cuando suceda: “En unos años, quizás me ponga si me molesta. Pero no, todavía no me pinché la cara. Lo máximo que me hice fue luz pulsada”.

Al leer algunos comentarios sobre sus labios, volvió a enfatizar: “No, no me puse nada. Tengo la misma boca desde chiquita”. En este sentido, sobre sus labios y la voluminosidad de algunas ocasiones esporádicas, ella comentó en más de una oportunidad que tiene una técnica para maquillarlos de tal forma en la que parezcan mucho más grandes de lo que son.

Más allá de su aclaración, la maldad se hizo presente en los comentarios y desconfiaron de ella: “Cómo se atreve a negar el bótox y el hialurónico de los labios no puede serrr“, “Es obvio que algo se hizo”, “Ella dice que no se inyectó, pero cuando tenía 20 se le fruncía más la frente que a los 30... mitómana who???”, “Están perdiendo las expresiones faciales a los 30, dejen de tocarse la carita”.