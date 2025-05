¿PSG se lleva a Mastantuono? La promesa de River en la mira

Paris Saint-Germain busca sumar al juvenil de River Franco Mastantuono y está dispuesto a ejecutar su cláusula de rescisión de 45 millones de dólares en este mercado de pases.

Ante la posibilidad de perder a una de sus mayores promesas, River se mantiene atento para contraponer una propuesta, aunque todavía no recibió una oferta formal.

El interés del PSG por el juvenil argentino no es nuevo, ya que el club parisino sigue de cerca su evolución desde el Sudamericano Sub-17 del año pasado y recientemente intensificó sus gestiones por el mediocampista.

El joven talento, cuyo sueño siempre fue jugar en el Real Madrid, se encontraba en la carpeta del club español, pero su elevado precio hizo que el "Merengue" decidiera esperar por lo que esto abrió las puertas para que el PSG avanzara con una posible compra.

Según pudo averiguar Noticias Argentinas, hubo reuniones entre los representantes de Mastantuono y dirigentes del equipo parisino en Buenos Aires.

Estas conversaciones acercaron posturas y podrían derivar en la firma de un precontrato para que el jugador se incorpore al PSG en 2026.

Aunque Mastantuono expresó su intención de permanecer en River hasta diciembre, el equipo francés podría cerrar la operación y dejarlo en Argentina hasta fin de año, como ocurrió con Claudio Echeverri tras su venta al Manchester City, solo que el "Diablito" estuvo un año más en la institución de Núñez.

Desde Núñez no tienen intención de desprenderse del jugador en el corto plazo, pero ante una oferta de esta magnitud, la situación podría cambiar.

El entrenador Marcelo Gallardo espera contar con él en el Mundial de Clubes y en los octavos de la Copa Libertadores, competiciones donde River ya está clasificado.

River, por su parte, mantiene firme su postura: solo venderá al futbolista por el monto de su cláusula o no lo dejará salir.

A pocos días del inicio del Mundial de Clubes, la dirigencia de River sigue en alerta mientras el futuro de Mastantuono en el fútbol europeo parece cada vez más cercano.