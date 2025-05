“Hice seis análisis de VIH”: Beto Casella confesó por qué estaba convencido de padecer esta enfermedad

Beto Casella visitó el programa de entrevistas de Andrea Ricón, “Con todo respeto”, el que se emite por El Nueve. Allí, el conductor decidió salir un poco de ese rol que suele mostrar en público para realizar algunas confesiones de su vida privada. Entre las distintas preguntas, hizo énfasis en lo que consideró fue uno de los peores momentos de su vida, ya que aseguró que tuvo un fuerte miedo a morir con sólo 30 años.

Si bien en la actualidad se lo puede ver alegre y con ese chispa que lo lleva a mantenerse en televisión más allá del paso del tiempo, lo cierto es que Beto Casella ha transitado por momentos duros en su vida. El clima de este programa le sirvió para abrir su corazón y contar algunos detalles de lo que padeció.

En su rol de conductora, Andrea Rincón decidió hacerle un pregunta profunda al conductor para tratar averiguar más sobre su vida privada: “Creo que no nos pasa a todos decir en algún momento voy a morir, pero cuando te pasa de asimilar la finitud. Entras en un vértigo. ¿A vos te ha pasado de tenerlo presente?“.

Sin demasiadas vueltas, Beto confesó que sintió esa sensación a la que hace referencia: “A los 30 me dio una crisis y pensaba que me iba a morir a los 32”. Por lo que filtró en detalle las cosas que llegó a realizar en medio de esta sensación: “Nosotros veníamos de los 80, así un poco agitados. Tuve una época que me hice seis exámenes de HIV porque estaba convencido que podía estar enfermo”.

“Vivía aterrorizado. Hubo un tiempo que me acuerdo que veía la publicidad y decía, si tenés un bulto... Y yo me tocaba", confesó sobre cómo llegó a perseguirse durante mucho tiempo. Sin embargo, para no preocuparlo tanto, Andrea Rincón le confesó que ella también vivió algo similar.

Entre otros temas, Beto Casella habló también de lo que significa trabajar en los medios, por lo que expuso que los medios son crueles. Tanto es así que utilizó la desvinculación de su hijo de un canal de televisión para demostrarlo: “Si no tienen plata no hagan medios de comunicación, ponganse una carnicería que es muy digna. Empiecen a achicarse un poco si no pueden extenderse todos, yo también quiero tener un canal de televisión, una radio, dos revistas, tres diarios”.