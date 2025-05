Cómo funciona la nueva máquina para hacer sushi en casa y cuánto sale

El sushi es una de las comidas extranjeras que más se comen en Argentina, ya que su sabor logró encantar a los fanáticos del pescado. Ante la devoción por esta comida, muchos barajaron la posibilidad de prepararlos ellos mismos en sus hogares, por lo que se mostró cuál es la nueva máquina tendencia que permitió hacerlo con poco esfuerzo.

Teniendo en cuenta que el valor de las piezas puede variar y volverse elevado, así como también muchos desean vivir la experiencia de realizar esta comida, es una nueva tendencia intentar hacer sushi en casa. Sin embargo, las dificultades pueden ser un problema, ya que hay que saber la técnica precisa para llevarlo a cabo.

Para eliminar las dificultades, se reveló que existe un molde que permite hacer esta comida de forma sencilla, aún sin haber tenido experiencia previa. Se trata de una pequeña maquinita que cuenta con dos mitades, en las que se deberá colocar el arroz y el relleno.

Sumado a esto, tiene una pequeña rosca en la que se introduce un palo que empuja por uno de los costados y permite que el arroz y su relleno salgan por uno de los orificios para ser colocado directamente en la lámina delgada de alga marina seca.

Una vez enrollado en esta, con sumo cuidado para que no se desarme, sólo quedará cortarlo para presentarlo, untarlo en la salsa de soja o ponerle wasabi, y disfrutar. Las facilidades que otorga este elemento es lo que lo volvió altamente viral y muchos consultaron sobre dónde se puede conseguir.

En AliExpress, con envío a argentina se encuentra esta maquina con un valor que ronde los 5 mil pesos, sin contar el envío. Aunque otros sitios de venta de productos internacionales también lo tiene disponible. En la descripción del producto destacaron: “Bazooka-Molde de rodillo de Sushi profesional Super Space, es de plástico de grado alimenticio, sirve para colocar arroz, carne vegetal. Kit DE FABRICACIÓN de Sushi Diy”.

Ante esto, en las redes estallaron los mensajes: “La necesito”, “El sushi es arroz con vinagre y azúcar, eso es un tipo de roll”, “Sushi rápido,pero el arte se pierde!!”, “La tengo hace muchos años , hice varias veces , después me cansé y pido que me traigan , más fácil”, “Debe ser el mate de acero Stanley de los ponjas”, “Esta es la presentación de comida más genial que he visto”.