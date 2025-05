Qué excusa puso Natalia Oreiro por no querer sacarse una foto con un fan

Natalia Oreiro quedó en el foco de la polémica en las últimas horas, ya que en las redes sociales la dejaron mal parada al ver que le negó a una fanática sacarse una foto con Ricardo Mollo. Ante el reproche del público, la actriz y cantante no se escondió, dio la cara y reveló que tenía una muy buena razón para tomar esta decisión.

No sólo Natalia Oreiro es una mega famosa producto de las series y películas en las que participó, además de sus dotes como cantante, sino que también Ricardo Mollo es un emblema del Rock Nacional. Esto fue lo que causó el fanatismo de la gente al verlos caminando con serenidad por las calles de San Telmo.

“Por favor, somos de Santiago. ¿Nos podemos sacar una foto?”, expresó una señora que saludaba al cantante de Divididos. En ese momento, la actriz se da vuelta e intenta evitar esa situación y un posible tumulto de gente: “No, no, por favor. No podemos”.

El video se volvió viral y muchos salieron a criticar a la artista pos su postura, lo cual la llevó a aparecer para realizar un descargo e intentar explicar su decisión: “No pensaba pasar por acá para aclarar nada porque me parecía que no era necesario, pero como no me gusta la polémica, preferí contar el contexto”.

“Primero y principal, me parece súper importante tener la libertad de decir lo que uno quiere hacer: decir que no, no está mal y no estar disponible para el deseo del otro no es un problema de uno, sino, en todo caso, del otro”, resaltó sobre su postura ante la petición de fotos en la calle y la decisión de cada artista de aceptarlas o no.

En este contexto, explicó que en las imágenes se ve “un video mío que pedía por favor que no siguieran sacando fotos”. A lo que aclaró la razón de su negativa: “Estábamos con mi pareja y con mi hijo paseando un domingo como cualquier familia. A veces me olvido que de repente no somos cualquier familia, pero me encantaría poder serlo, a veces para tener la libertad de poder pasear como cualquier otro”.

A lo que reveló lo que no se vio en el video: “Se empezó a juntar mucha gente. Y de repente una persona empieza a filmarme muy de cerca sin pedirme permiso y yo estaba con mi hijo al lado, y esa situación para mí fue altamente incómoda”.

Atahualpa Merlín, el hijo de Ricardo Mollo y Natalia Oreiro, tiene sólo 12 años, por lo que la artista se enfocó en la necesidad de respetar su privacidad: “No me gusta que lo filmen, no me gusta que compartan fotos de él ni que lo suban a las redes. Es menor de edad y además no elige esto. Les pedí por favor que no lo siguiera haciendo. Y esa persona me seguía poniendo el teléfono muy de cerca y había cada vez más gente”.

“Si ven detenidamente el video, mi hijo se va caminando para atrás y yo desde que soy mamá, mi prioridad es su bienestar e incluso en un lugar donde hay mucha gente en la vía pública, hasta me da miedo de perderlo. Cosas de madre. Mi hijo se va, yo miro a mi pareja y me voy”, aclaró sobre el final del video y su postura de negarse a las fotos estando junto a él.

Y cerró: “Me gusta dentro de lo que se pueda disfrutar como una familia normal y cuando estoy con mi hijo no me gusta que me invadan. Si no se entendió, lo siento mucho, pero me parece súper importante que se respete la negativa de alguien a no querer acceder al deseo del otro”.