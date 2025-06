Yanina Latorre filtró la falta de higiene de Marina Calabró y contó su peor secreto: “Le tiene miedo a…”

El cruce entre Yanina Latorre y Marina Calabró sumó un nuevo capítulo explosivo. En LAM, la panelista no se guardó nada y reveló detalles muy íntimos —y bastante polémicos— sobre los hábitos de higiene de la periodista. Todo comenzó tras las declaraciones de Rolando Barbano, pareja de Calabró, quien en Luzu TV sorprendió al contar que reutiliza su ropa interior. "La doy vuelta: un día al derecho y otro al revés", confesó sin tapujos.

Este comentario desató la reacción inmediata del panel de LAM, donde Yanina Latorre no dudó en redoblar la apuesta. “Ella también es sucia”, lanzó sin filtros, apuntando directamente contra Marina Calabró. La conductora detalló que compartieron espacio en la radio durante meses y que ahí pudo conocer de cerca las rutinas poco convencionales de su colega.

“Se lava por partes, como los gatos. Dice que le tiene fobia al agua. ¡Fobia! Imaginate”, contó entre risas e indignación. Según Yanina Latorre, Marina Calabró evita la ducha y utiliza apenas un vaso de agua para higienizarse. “El pelo se lo lava en la pileta de la cocina, donde se cocina. ¿Podés creer? Ahí mismo”, agregó, haciendo énfasis en lo insalubre de la situación.

Pero más allá de las cuestiones de higiene, Yanina Latorre también arremetió contra Marina Calabró en lo personal. “Es una traidora, no la puedo ni ver”, aseguró durante una entrevista con Viviana Canosa. La mala relación entre ambas parece haberse agravado con el tiempo, y según Yanina, Marina incluso habría intentado censurarla llamando directamente a la productora del programa para que dejara de hablar de ella.

“Eso me da más ganas de hablar, ¿quién se cree que es? A mí no me calla nadie”, lanzó Yanina Latorre, visiblemente enojada. Además, se mostró decepcionada por lo que consideró un acto de hipocresía: hasta hace poco, Marina Calabró seguía saludándola cordialmente.

A todo esto, Marina Calabró no se quedó callada. Negó versiones de un supuesto llanto tras un pase en A24 y recibió el respaldo de su pareja, aunque Ángel de Brito no tardó en criticar duramente a la dupla. En redes sociales, el conductor fue tajante: “Sigan con su show patético. Perdieron toda seriedad”.

El enfrentamiento ya trascendió los límites de la pantalla y se convirtió en un verdadero culebrón mediático. Los seguidores del programa siguen cada movimiento de las protagonistas como si se tratara de una novela en vivo, mientras los programas de espectáculos no dejan de alimentar la polémica.

Lejos de calmarse, la guerra entre Yanina Latorre y Marina Calabró sigue sumando capítulos. Con declaraciones cada vez más duras y una tensión que crece día a día, la grieta mediática promete seguir dando que hablar.