“Es Mónica Gutiérrez”: El Rifle Varela presentó su nuevo corte de pelo y sorprendió a todos

El regreso de El Rifle Varela a la televisión no pasó desapercibido, y no solo por el estreno de su nuevo programa. En las redes sociales, muchos usuarios no pudieron evitar notar un detalle que captó toda la atención: su renovado corte de pelo, que generó comparaciones inmediatas con el icónico look de la periodista Mónica Gutiérrez.

Luciendo un peinado prolijo, corto y con flequillo lateral, El Rifle Varela apareció en pantalla para promocionar su nuevo ciclo en El Nueve, "Punto de Quiebre". La estética sobria y el estilismo cuidadosamente seleccionado despertaron comentarios que iban desde el humor hasta la sorpresa. “Es Mónica Gutiérrez”, escribió un usuario en X, generando una ola de memes y chistes en tono amable.

Más allá del cambio de imagen, El Rifle Varela vuelve a la televisión con un proyecto que promete incomodar. Después de años en El Trece y su paso por el streaming de LOVE/ST, el periodista asume un nuevo desafío como conductor de un programa que se autodefine como “sin filtros y sin vueltas”. “Quien se anima a decir lo que nadie quiere escuchar”, declaró en la promoción oficial.

“Punto de Quiebre” debutó el sábado 31 de mayo y se emitirá una vez por semana. El programa se plantea como un espacio para la reflexión, el análisis profundo y la denuncia, con un equipo comprometido en abordar temas que no suelen tener lugar en los medios tradicionales.

En la presentación oficial, una voz en off enigmática anunció: “Hay preguntas que incomodan. Silencios que duelen más que las respuestas. En Punto de Quiebre las cosas se dicen...”. El Rifle Varela acompañó con tono serio, reforzando la identidad del ciclo: directa, crítica y sin maquillaje.

Mientras tanto, El Nueve continúa renovando su grilla. Días antes, Carmen Barbieri también estrenó su nuevo programa “Con Carmen”, apostando a un formato de espectáculo con humor, entrevistas y una estética más festiva, muy distinta a la de El Rifle Varela.

El contraste entre ambos debuts marca la diversidad de propuestas del canal. Mientras Carmen Barbieri ingresó con murga y carnaval para hablar de Huracán, El Rifle Varela apareció en penumbras, con tono grave y peinado al estilo Mónica Gutiérrez. Sin dudas, dos caras muy distintas de una misma pantalla.

La vuelta de El Rifle Varela no solo generó expectativas por su contenido periodístico, sino también por su presencia renovada. Y aunque las comparaciones con Mónica Gutiérrez se tomen con humor, no cabe duda: en la televisión, todo comunica, hasta el peinado.