Lizy Tagliani se presentó en Tribunales y arremetió contra Viviana Canosa

En la mañana de este jueves, Lizy Tagliani se presentó en los Tribunales de Lomas de Zamora por la demanda por injurias y calumnias contra Viviana Canosa, y pese a que los medios esperaban que las conductoras se cruzaran cara a cara en la justicia, eso no ocurrió ya que la periodista no acudió a la audiencia, aunque sí lo hizo su abogado.

"Esperaba que venga, igual lo importante era que esté yo para saber que esto sigue hasta el final. Vengo por mi nombre y mi honor porque se hicieron acusaciones muy graves", expresó Lizy en diálogo con Lape Club Social, mostrándose mucho más entera que cuando explotó este escándalo, y luego agregó: "No voy a hablar de lo que sucedió ahí, esto termina en un juicio oral".

"Estoy muy bien, de la adopción no hablo, estoy muy fuerte. Descubrí lo que es no dejarla pasar. No es solamente por mí, es por mi familia. La gente me sigue apoyando, sigo en todos mis trabajos, no he sido cancelada", aclaró Tagliani.

En ese punto, la conductora defendió su inocencia y aseguró que no se esperaba algo así de Viviana: "Nunca robé nada y nunca abusé de nadie. Me pregunto siempre por qué dijo algo así, pero las hipótesis prefiero dejarlas para la intimidad. Yo tuve los mejores recuerdos con ella, realmente me sorprendió".

Por último, confió que se puso a disposición por la causa en Comodoro Py y que le gustaría encontrarse cara a cara con Viviana Canosa para demostrar de una vez por todas que ella dice la verdad.