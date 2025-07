La foto que expone que Wanda Nara pasó la noche con un hombre en Bariloche

Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales, pero esta vez no fue por un look jugado ni por una frase provocadora. La mediática sorprendió a todos con una publicación que dejó a más de uno con la boca abierta: una imagen que revela que no estuvo sola durante su estadía en Bariloche.

La empresaria compartió en sus historias una selfie tomada en la habitación del hotel, donde se la ve posando frente al espejo. Lo que más llamó la atención no fue su outfit ni el lujoso hospedaje, sino la silueta de una persona acostada en la cama detrás de ella, a quien decidió cubrirle la cara con un emoji de corazón blanco.

Este detalle no tardó en encender rumores. Wanda Nara se instaló en el sur junto a sus hijos para disfrutar de unos días de nieve, justo en medio del escándalo que todavía la enfrenta con su ex, Mauro Icardi. Mientras tanto, el futbolista se muestra feliz en Turquía, acompañado de su actual pareja, Eugenia “la China” Suárez.

El ambiente se puso más tenso cuando Gustavo Méndez, periodista de espectáculos, opinó sobre la situación. “Yo estaría en la nieve disfrutando con mi familia, qué se yo”, comentó, en una clara indirecta para Wanda. La respuesta no se hizo esperar: la hermana de Zaira Nara le contestó sin filtro y aprovechó para disparar nuevamente contra la China Suárez.

“Sí, en esa estoy toda la semana. Pero estoy esperando el chofer. Mientras tanto te respondo a vos que trabajás de matarme y a tu entrevistada que pierde la dignidad dejando a sus hijos para usar mis cosas”, escribió furiosa. Además, advirtió que tiene pruebas de todo y que aún guarda material que jamás publicó.

Por si fuera poco, Wanda Nara siguió ventilando intimidades. En otro mensaje dirigido al mismo periodista, le reclamó a Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijos. “Ya que hablás con Mau, que pague alimentos 10 meses”, disparó, dejando en claro que la separación aún tiene varios capítulos pendientes.

A esto sumó otros pedidos: que Icardi se quite los tatuajes que se hizo por ella, que agilice el trámite de divorcio y que deje de invertir dinero en lo que ella llama su “venganza”. Fiel a su estilo, cerró con ironía: “Besos, Gus. Algún día te daré una nota más jugosa para que no preguntes pavadas”.

Mientras tanto, la foto misteriosa sigue generando teorías. ¿Quién es el hombre que acompaña a Wanda Nara en la habitación? Por ahora, ella se encarga de alimentar el enigma.