“Para siempre”: Sara Stewart Brown recordó a Jorge Lanata y confesó cómo fue su vínculo hasta su muerte

Sara Stewart Brown quedó marcada en la vida de Jorge Lanata por varias situaciones que emocionan. Es que no sólo es la unión amorosa que tuvieron, sino que también el tierno gesto de haberle dado un riñón. Ahora, a casi 7 meses de su partida, habló por primera vez luego de su muerte y confesó cómo fue la relación que los unió hasta el día de su muerte.

Más allá de que en los últimos días se filtró que Sara Stewart Brown recibió una importante suma de dinero producto de la herencia que le dejó el periodista, lo cierto es que ella eligió centrarse meramente en lo emotivo para hablar sobre Jorge Lanata. Fue así como recordó que su vínculo fue más allá de su romance y que eso le permitió estar junto a él hasta sus últimos días.

En diálogo con La Nación, confesó que se aguantó las ganas de salir a desmentir muchas cosas que se dijeron sobre él durante sus últimos meses de vida: “Pasó de todo, sí, y podría haber salido con los pelos de punta. Pero conozco muy bien el medio por haber estado muchos años con él. Sé que cuando vos entrás, chau. Abrís una puerta que no se cierra nunca más y quedás expuesta”.

“Por lo tanto, hay que hacer un ejercicio interno y pensar: “¿Yo quiero esto para mí?” No, de ninguna manera. Y pensaba que él, sin estar acá, no merecía quedar pegado a un conventillo. Por lo tanto traté de honrar un poco eso. Lanata hizo tantas cosas importantes que no daba hablar de quilombos tan banales”, marcó sobre lo que aprendió de Jorge Lanata y cómo lo defendió a su manera.

A la hora de recordar su vínculo, confesó que lo suyo fue un amor para toda la vida, pero no en forma de matrimonio: “Pienso que pueden existir muchas historias en la vida de las personas. También creo que cuando conectás, hay un amor muy fuerte y no pasan cosas feas, podés querer a alguien para siempre”.

“Y también sé que ese amor se puede transformar. No siempre tiene que ser de pareja, la cosa amorosa. Las relaciones pueden convertirse. Y eso es lo que me pasó a mí. Seguimos siendo familia sin necesidad de estar juntos”, expresó emotiva Sara Stewart Brown sobre cómo fue su relación en estos años.

Asimismo, contó que mantiene una fuerte unión familiar con la primera esposa de Jorge Lanata: “Somos familia. Incluso, cuando yo estaba con Jorge y debía irme de viaje, Lola [la hija que tuvo con Lanata] se quedaba con su hermana en la casa de la madre. Siempre que estamos juntas nos divertimos mucho. Se armó algo lindo; es nuestro grupo familiar. Lola vive conmigo, Bárbara en su casa y Andrea en la suya. Pero nos juntamos mucho, vamos al cine, salimos a comer. Lo de la familia ensamblada sucedió toda la vida”.