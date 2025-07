Falleció Ozzy Osbourne, padre del heavy metal y fundador de Black Sabbath

Ozzy Osbourne murió este martes a los 76 años. El triste hecho ocurrió apenas unas semanas después de que el líder de Black Sabbath subiera al escenario por última vez con sus compañeros de banda en Villa Park, en Birmingham.

Conocido como el "Príncipe de las Tinieblas", Osbourne fue una figura clave en la historia del heavy metal. Nacido como John Michael Osbourne el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Inglaterra, alcanzó la fama mundial en los años 70 como vocalista de Black Sabbath, banda pionera del género. Su estilo vocal único, su estética provocadora y su presencia escénica oscura lo convirtieron en una leyenda viva del rock.

Durante décadas, Osbourne alternó entre la actividad con Black Sabbath y una exitosa carrera como solista, con discos icónicos como Blizzard of Ozz y Diary of a Madman. A lo largo de su vida, también fue noticia por sus excesos, su lucha contra las adicciones y su excéntrica personalidad, que incluso lo llevó a protagonizar el reality show The Osbournes, junto a su familia.

En los últimos años, enfrentó numerosos problemas de salud, entre ellos una cirugía de columna, Parkinson y otras complicaciones que lo alejaron progresivamente de los escenarios. En 2023, anunció su retiro definitivo de las giras, aunque siguió trabajando en música desde su casa.

Su última aparición pública fue especialmente emotiva: el reencuentro con los miembros originales de Black Sabbath en su ciudad natal, frente a miles de fanáticos que corearon sus clásicos y lo despidieron con ovaciones.

Ozzy Osbourne deja un legado musical inmenso y una influencia que marcó a generaciones de músicos y fans en todo el mundo. Su voz seguirá resonando en los riffs oscuros y potentes que definieron a todo un género.