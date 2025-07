En fotos: Así fue el bautismo de Theo, el hijo de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Aprovechando las vacaciones de Lautaro Martínez, la familia celebró el bautismo de su hijo Theo. Es que con los compromisos deportivos el jugador suele perderse estos eventos importantes. Sin embargo, junto Agus Gandolfo encontraron la fecha ideal para celebrar este evento con la seguridad de que estaría presente.

A poco de cumplir 3 años, el pequeño Theo fue bautizado y posteriormente se organizó una celebración entre familiares y amigos. En sus redes sociales, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo compartieron las mejores fotos de este momento único y también sumaron tiernos mensajes que exponen lo importante que fue para ellos este día.

Quien comenzó con los saludos fue el futbolista, que mostró la unión familiar y la sonrisa de su pequeño en este día tan especial: “Bautismo de mi pequeño terremoto, acompañado de toda la familia.Te amo mucho hijo siempre con vos !!”.

Asimismo, Agus Gandolfo también le dedicó un sentido mensaje a su hijo: “Y un día, coincidió toda la familia y pudimos bautizar a nuestro bebito terremoto. Siempre vamos a estar con vos nuestro pequeño stich”.

En lo que respecta a la fiesta, se pudo apreciar que la decoración del lugar incluyó globos en color verde oliva y beige suave. La torta y la mesa dulces tuvo temática de ositos y globos aerostáticos, que daban un aire tierno y soñador. Asimismo, también se integraron ilustraciones de palomas blancas, un símbolo característico de la iglesia católica, que completaron la escena con un guiño espiritual.

Ante el evento especial, el look de los padres no pasó desapercibido. Es que Lautaro Martínez optó por un traje negro sobrio, saliéndose del típico protocolo de los colores claros. Mientras que su pareja se inclinó por un look monocromático en blanco que incluyó pantalones amplios, blazer y remera liviana.

Por el lado de sus hijos, la pequeña Nina llevó un look cómodo, que usó una camisa con detalles de broderie bajo un vestido rosa pastel, sumado a una calza blanca. Sumado a esto, concluyó su vestimenta con sandalias marrones y dos moñitos rosa en el pelo. Por último Theo lució una camisa blanca con pantalón beige y uno tiradores, todo esto combinado con un moño para darle un cierre elegante a su estilo.