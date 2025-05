Telefe decidió guardarse Masterchef por "un problema con la imagen de Wanda Nara"

Alejandro Ripoll, el director de Gran Hermano en Telefe, pasó por Bondi, el streaming chimentero de Ángel de Brito, y en medio de una entrevista sobre la programación del canal, el productor hizo referencia a lo que pasará con Masterchef, el ciclo a cargo de Wanda Nara.

Es que desde que estalló el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez, se habló que el rol de la mediática en el ciclo estaba en peligro, principalmente por la imagen que busca tener el canal, lo cual quieren que se traslade a las personas que trabajan allí.

Todo comenzó mientras Ripoll daba detalles de la fecha de finalización de Gran Hermano, lo cual después lo dio a conocer Santiago Del Moro en vivo. En ese momento, Alejandro reveló algunas internas que hay en Telefe con respecto a sus figuras.

Tras hacer mención a Nico Occhiato y Marley, los chimenteros hicieron mención a Masterchef, programa que habría quedado para más adelante. "¿Se hace Masterchef? ¿Se hace con Wanda?", quiso saber el conductor de LAM y el director de Telefe sorprendió con la respuesta.

"¡Qué buena pregunta! Va a depender mucho del rendimiento de La Voz. Hay un problema de comercialización con la imagen de Wanda", reconoció Ripoll, dejando a todos con la boca abierta, ya que la propia mediática había asegurado que Masterchef estaba sobre ruedas.

Asimismo, en ese momento también descartó la posibilidad de que vuelva Paula Chaves a Telefe. "No. Paula Chaves es Bake Off. Paula ya fue corrida de Bake Off y no quedó bien la relación con ella porque la reemplazaron por Wanda y ella se enteró al aire en una promoción", concluyó el director.