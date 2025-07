Este domingo se llevó a cabo la entrega de los premios Martín Fierro de Radio, transmitida por América TV, en una ceremonia que homenajeó a los trabajadores y la historia de las emisoras en Argentina. Sin embargo, uno de los momentos más comentados fue el gesto de Tamara Pettinato al no ser premiada en la categoría “Mejor columnista”, galardón que fue para Karina Iavícoli.

La tensión entre ambas columnistas quedó expuesta cuando Pettinato, desde su mesa, expresó con evidente enojo: “No… ¿De verdad? ¿De verdad?” al ver que el premio no era para ella. La cámara captó el instante que rápidamente se viralizó y generó repercusiones en redes sociales.

Frente a la polémica, Pettinato utilizó su cuenta de Instagram para compartir el fragmento de su reacción y aclaró con un mensaje conciliador: “Igualmente, amamos venir a perder”. Además, se mostró junto a sus colegas, como Ernesto Tenembaum, y destacó que ningún trabajador de Radio Con Vos fue reconocido esa noche.

La reacción de Pettinato no pasó desapercibida entre los usuarios en redes, quienes no dudaron en criticarla y compararla con Iavícoli. Algunos comentarios señalaron: “Qué tupé”, “No tiene vergüenza”, “Me gusta más Karina, por lo educada que es” y “Qué cara dura que es esta mina”.

Al día siguiente, en el programa Desayuno Americano (América TV), Karina Iavícoli habló tras recibir el premio y aprovechó para enviarle un mensaje a Pettinato por su reacción: “Bueno amor, a la fila. Respetá los rangos”, dijo con firmeza. También recordó las diferencias entre ellas: “Ella hace humor, yo llamo, chequeo fuentes… eso es laburar, levantarte temprano, hacer notas, hacer todo paso por paso con la carrera”.

Iavícoli valoró el reconocimiento otorgado por APTRA y afirmó: “Hace muchos años que trabajo y siento que así como me lo merezco yo, se lo merece un montón de gente. Me siento una representante de un montón de gente, que hace muchos años que nos rompemos el que ya sabés, laburando, y que no le debemos nada a nadie”.

Por su parte, Pettinato respondió en el mismo programa y aclaró la relación con Iavícoli: “No somos amigas porque ella no sabe compartir información para que yo la use. Yo reconocí que uso su información y se lo dije, pero esto era columnista de espectáculos, la terna. No periodista”. Y concluyó con ironía: “No me importan los títulos que ella me dé. Perdí, así que me tengo que arrodillar frente a Karina”.