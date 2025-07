¿Escándalo en puerta? La China Suárez y La Joaqui se declaran mutuamente la guerra

En el universo de las celebridades, nada pasa desapercibido. Y aunque las protagonistas intenten bajarle el tono al asunto, lo cierto es que el distanciamiento entre La China Suárez y La Joaqui tiene al mundo del espectáculo con la lupa encima. ¿Hay una guerra fría en marcha o solo fue un “adiós sin escándalos”?

Todo comenzó con una frase en apariencia inocente. Durante una entrevista en el ciclo Patria y Familia, La Joaqui fue consultada por su vínculo con la ex Casi Ángeles y respondió con una serenidad que dejó más dudas que certezas:

“No estoy peleada con la China. Simplemente no nos vemos hace mucho porque estamos haciendo otras cosas... no tuve ningún problema. El conflicto es que los humanos no sabemos irnos sin romper. Uno a veces se va con el amor intacto”.