La terrible amenaza de Melody Luz a Alex Caniggia tras la reconciliación: “Si me vuelve a ser infiel…”

Luego de las peleas que tuvieron al aire, de lanzarse con filosos comentarios y estar dispuestos a la pelea golpe por golpe, algo cambió en Melody Luz y Alex Caniggia. Es que de un momento a otro abandonaron en pleito y confirmaron su reconciliación. Si bien parece que todo fue en un tono ameno, lo cierto es que la bailarina le hizo una picante amenaza a su pareja antes de volver a confiar.

“Ese día me sentí muy desilusionada, descolocada y con miedo. La situación no estuvo buena. Y Alex me dijo ‘te venís conmigo, no quiero que te quedes sola’. Y bueno, yo caí. Caí en sus manos. En sus garras”, contó Melody Luz sobre cómo se comenzó a gestar la reconciliación. Y agregó: “Me bancó. Me hizo un tecito. Esa noche me sentí contenida y yo veo cambios en él. Es lo que puedo ver”.

Por su parte, Ángel de Brito le pidió en LAM a Alex Caniggia que saliera de su personaje, por lo que confesó que la pasó mal durante esta separación: “Sin Melody estuve re mal. Entré en depresión. Bajé 12 kilos. Yo no paré nunca de luchar por ella. Aunque ella estaba con otra persona, yo sentía que ella es mi mujer y para mí siempre va a ser mi mujer para toda la vida. Y bueno, yo siento que ese día se tenía que dar tal cual lo que pasó”.

“No sé si la gente cree en los milagros, pero fue como que se tenía que dar”, aseguró el mediático. Y enfatizó en la necesidad de tener a la familia unida: “Con ella jugamos a la cocinita esto que lo otro y la vi contenta. Creo que no hay nada más lindo que ver un hijo feliz”.

Asimismo, Melody Luz contó algunos detalles de lo que la incentivó a darle otra oportunidad: “Sé que empezó terapia y en sus ojos veo que está arrepentido de las cosas que hizo. Igual yo siempre remarqué que es buena persona, que nunca ejerció ningún tipo de violencia. Me hiciste enojar y cuando yo me enojo, empiezo a hablar”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la reconciliación es que ya se está hablando sobre la posibilidad de que Alex Caniggia le sea infiel. Lejos de descartarlo, opinó que tiene un plan para ejecutar contra su pareja en caso de que suceda. “Que se preocupe él porque ya no me voy a ir con un cocinero, me voy a ir con un restaurant entero”, disparó sobre cómo tiene planeada la venganza a poco de la reconciliación.