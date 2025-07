La conexión inexplicable entre Mila Yankelevich y Romina Yan que reveló un familiar de ellas

La trágica partida de Mila Yankelevich, de 7 años, en un accidente náutico en Miami Beach sacudió al mundo del espectáculo argentino por completo, en particular teniendo en cuenta en el dramático antecedente que acompaña a esa familia, con la muerte de Romina Yan. En medio de este terrible dolor, en las últimas horas un video generó escalofríos en más de uno, ya que el propio Tomás Yankelevich, padre de Mila y hermano de Romina, habló de la conexión que existía entre ambas, pese a que jamás se habían conocido.

Es que Mila nació el 13 de febrero de 2018, casi ocho años después del fallecimiento de Romina Yan, el 28 de septiembre de 2010. A pesar de esta distancia temporal, la niña en más de una oportunidad le manifestó a su padre "extrañar a su tía Ro".

"Pasan cosas locas. Mi hija tiene seis años, no la conoció, pero ella todo el tiempo me dice ‘la extraño, la tía Ro’", relató el productor en una reciente entrevista en el streaming Olga y luego continuó: "Obviamente, yo le hablo de ella, no es que le muestro miles de videos. Mi hija no vio ‘Chiquititas’, además vivimos en Estados Unidos. Pero ella todo el tiempo me dice ‘la extraño a la tía Ro’. Y hablamos de eso mucho, mucho".

Sin embargo, en ese entonces, el productor también comentó que la presencia de Romina es una constante en su vida. "Yo la siento a mi hermana conmigo siempre, en todo momento. Tengo una foto al lado de mi cama de nosotros dos y todos los días le hablo", expresó, reflejando cómo mantiene vivo el recuerdo de su hermana día a día.

"Y tengo una conexión de alegría y de recuerdos, obviamente, que cuando hay veces uno se pone a pensar de la falta... Si te enfocas en la falta y en ese espacio vacío... No podés. Pero la verdad que cada vez que hablo de ella me lleno de orgullo", cerró Tomás respecto de ese tema en esa entrevista.

Mila Yankelevich, es una de las dos víctimas fatales que dejó el trágico choque de una barcaza contra un velero que llevaba a chicos que participaban de una colonia de vacaciones en Miami Beach.