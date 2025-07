La fuerte confesión de Nicole Neumann sobre cómo y quienes la acosaban en el inicio de su carrera

Nicole Neumann comenzó a trabajar en los medios desde muy pequeña, ya que sus primeros registros como modelo datan desde sus 12 años. Ahora que los años pasaron y supo mantenerse a pesar del paso del tiempo, se animó a contar lo difíciles que fueron estos primeros momentos de su carrera, ya que incluso sufrió acoso por parte de sus compañeros.

El hecho de que sus hijas tengan la misma edad que ella cuando comenzó a trabajar en los medios es lo que conecta a Nicole Neumann con esa etapa de su vida. Es por eso que comienza a rememorar momentos que pasó y que no le gustaría que sus hijas sufran.

En una charla con Ángel de Brito, en Bondi Live, el conductor le consultó sobre cómo eran esos años, ya que los tiempos eran distintos y el trato también. “Si tuvieras que decir quién te cuidó en esos momentos, porque eras una nena, muy sexualizada y obviamente siempre hay acosadores, maltratadores, en el medio”, mencionó el conductor a modo de introducción.

“¿Quién te fue cuidando de todas esas situaciones?”, indagó de Brito. Por lo que Nicole Neumann confesó quién fue y lo mucho que lo valora: “Mi mamá”. A lo que se lanzó a contar algunas de las peores experiencias: “Tuve un actor que compartí, no importa quien, era mayor de edad, bastante mayor de edad”.

“Me dejaba mensajes en el contestador y todo. Ya un poco heavy. Mi mamá los escuchaba”, reveló sobre cómo fue el acoso que sufrío. Y reveló cómo eligió actuar su madre: “En un momento agarró el teléfono y dijo escuchame…”.

Si bien no lo detalló, dejó en claro que fue ella quien le marcó la cancha a este actor para cuidar a su hija por su polémico accionar. Ahora, con el paso del tiempo, Nicole Neumann se lo valoró a su madre: “En esas cosas mi mamá me cuidó”.

Por lo que Ángel de Brito insistió en recordar sus inicios: “¿Qué te marcó de bueno tu mamá y qué te marcó de bueno tu papá?”. A lo que respondió: “Mi papá no mucho porque lo conocí a los 18 años. Mi figura paterna no fue nadie. Sólo mi madre. No quiero decir nada… pero digamos que la vida misma”.

“Pero algo bueno de tu vieja rescatas…”, preguntó el conductor. Pese a que le costó, encontró algo para mencionar: “Ay, a ver. Le gustaban los animales, era empática con la gente, no sé”.