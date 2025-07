Casino Magic de pura nostalgia y celebración. Es que la formación desembarcará en el Alto Valle este jueves en el marco de su gira nacional festejo por sus 35 años de carrera, lo cual promete ser inolvidable. La icónica banda de rock nacional Vilma Palma e Vampiros se prepara para un show en el de Neuquén de. Es que la formación desembarcará en el Alto Valle, lo cual promete ser inolvidable.

La expectativa para este reencuentro con su público neuquino es alta, ya que pese al paso de los años, la banda que ha sabido mantenerse vigente, al punto que hace apenas unas semanas atrás, lanzaron una canción junto a La Konga.

Nacida en Rosario en 1990, Vilma Palma e Vampiros emergió en una escena musical vibrante, buscando experimentar con nuevos sonidos dentro del rock latino. Bajo el carismático liderazgo de Mario “Pájaro” Gómez, el grupo se destacó por sus letras directas y melodías pegadizas, lo que les permitió posicionarse no solo en el circuito argentino, sino también en el ámbito internacional.

Vilma Palma y Vampiros repasará sus 35 años de carrera en el Casino Magic

El debut discográfico de la banda, el álbum homónimo “Vilma Palma e Vampiros” lanzado en 1991, fue un éxito rotundo. Temas como “Bye Bye” y “La Pachanga” conquistaron las radios de diferentes puntos de Latinoamérica, en tanto que canciones como “Fondo Profundo”, “Me Vuelvo Loco”, “Mojada”, “Auto Rojo” y “Verano Traidor” son algunas de las composiciones que han musicalizado las vidas de varias generaciones.

“Amo la música, a eso vine al mundo. Tengo un don: compuse música y canciones, pasaron 35 años y la gente las sigue escuchando. La gente nos sigue prefiriendo porque no somos una banda del momento, estamos desde siempre. Nos consume todo el mundo, viajamos por todos lados. Hoy me siento agradecido, es una bendición, pero los viajes también te queman, te cansan, te van limando y uno trata de estar a la altura de siempre y poder hacer las cosas bien. Hay pocas bandas de los 90, muy pocas, que sigan así de vigentes”, relató Mario “Pájaro” Gómez, en una entrevista a principios de este año con La Nación.

Siguiendo esa misma línea, Gómez aseguró que siente que fue parte de la mejor década de la música en Argentina: la de los años 80. “Cuando dicen que todo tiempo pasado fue mejor, la verdad que siento que fue algo así. Para mí la década de los 70 y sobre todo la de los 80, cuando yo estaba en la banda Identikit, que fue una banda que grabó dos discos, fueron años que disfruté mucho. El año pasado Identikit se volvió a juntar y por más que me agarró una gangrena pude tocar cuatro temas decentemente en la batería. Vengo de una época gloriosa y quedé enganchado con todo eso a la hora de escuchar música. Soy fan enfermo de Genesis, pero no soy cerrado. Tengo un bombardeo de cosas que me gustan. Mi cabeza es una coctelera”, confesó el cantante.

Respecto de cómo es mantenerse en la misma banda durante más de tres décadas, el líder lo resumió explicando que él lo vive como “cualquier trabajo”. “La gente no te entiende, pero esto es un laburo como cualquier otro, como el laburo del carpintero, del contador, del abogado. A veces te duele todo, te sentís mal y tenés que salir a cantar igual. Tenés que salir sonriente porque la gente quiere y necesita verte así”, selló.

En tanto, con una gira internacional también por delante, Mario se mostró orgulloso que el grupo está listo para subirse a cualquier escenario, sin importante el lugar del mundo en el qu estén. “Hemos tocado en los Estados Unidos con una gran repercusión entre la colectividad latina. También en México, Chile y nos va muy bien en Paraguay. Tocamos en todos lados sin prejuicio”.

Para quienes deseen ver este show, las entradas pueden adquirirse en el portal Entrada Uno, o bien en la boletería de la sala de espectáculos, a 70 mil pesos, más el costo de servicios de la ticketera.