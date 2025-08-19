Pampita habló de su reconciliación con Martín Pepa: "Nos dimos cuenta que…”.

Carolina "Pampita" Ardohain volvió a sacudir el mundo del espectáculo. La modelo viajó sin que nadie sepa a Nueva York para reencontrarse con Martín Pepa y, tras semanas de rumores, confirmó que la relación reflotó: “Nos habíamos extrañado mucho”, aseguró al regresar.

En diálogo con Puro Show, Pampita fue directa sobre el difícil momento que atravesaron durante su separación: “la vida cambia de un minuto para el otro, no estábamos hablando, tratamos de hacer esa distancia, pero nos dimos cuenta que nos extrañábamos mucho”.

El viaje relámpago fue en total secreto, al punto que ni sus amigas sabían. ”No le dije a nadie, ellas se enteraron igual que ustedes. Me retaron, me dijeron que mande mensaje en el chat así no se enteran por la tele”, confesó con humor sobre la sorpresa que dio.

La modelo también fue tajante respecto a los rumores que se dijeron durante el tiempo que no estuvieron juntos: “Se dicen muchas cosas que son mentira y lastiman a familiares. Se ensucia todo cuando dicen mentiras. Dicen que su entorno habla mal de mí y eso tampoco es verdad”.

Pampita explicó que su decisión de mantener un perfil más bajo tiene que ver con el lugar que ocupa Martín: “Él no es del medio, no quiero exponer todo como lo hice en estos meses. No vive en Argentina hace 20 años y trato de hacer una combinación que nos funcione a todos”.

Con una sonrisa que lo dice todo, Pampita cerró con una frase contundente: “Estoy muy contenta. Si no estuviera enamorada, no estaría haciendo todo esto. Siempre priorizo mi corazón”. Una reconciliación inesperada que la vuelve a poner en el centro de la escena amorosa.