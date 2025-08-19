El fue el presagio de la China Suárez sobre la verdadera cara de Gimena Accardi: “Ella dijo que…”

La sorpresiva ruptura de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez volvió a sacudir al mundo del espectáculo. En LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que la separación se produjo por una infidelidad de la actriz hacia su pareja, un hecho que tomó a todos por sorpresa. En este contexto, Pepe Ochoa recordó un comentario que la China Suárez hizo tiempo atrás sobre su examiga, que hoy cobra un significado inesperado.



La China Suárez y Gimena Accardi compartieron una estrecha amistad entre 2007 y 2010 durante su trabajo en Casi Ángeles. La complicidad entre ellas fue notable durante esos años, aunque con el tiempo su vínculo se fue enfriando hasta confirmarse públicamente que ya no mantenían la relación cercana que alguna vez las caracterizó.



El distanciamiento se acentuó luego del escándalo del Wandagate. Gimena Accardi admitió que ella y Nicolás Vázquez esperaban un gesto de acompañamiento de Suárez tras la muerte de Santiago, hermano del actor, pero nunca lo recibieron. “Era mi hermana incondicional, pero se comportó de una manera que no esperábamos respecto de un tema muy fuerte y doloroso”, expresó Gimena en aquel momento.

Por su parte, la China Suárez también habría sentido molestia hacia Gimena Accardi por una fotografía junto a Pampita, quien en ese entonces era considerada su enemiga. Este episodio terminó de sellar la ruptura, y Eugenia dejó de seguir a Gimena en las redes sociales, evidenciando el fin de la amistad.



En este marco, Pepe Ochoa recordó un comentario que Suárez había hecho sobre Accardi años atrás. “Muy solapadamente, la China cuando hablaba de Gime decía que no era tan buena y que detrás de esa carita angelical se escondía un demonio”, reveló el periodista en el programa, dejando entrever un presagio que hoy parece más vigente que nunca.

El lunes pasado, Ángel de Brito sorprendió al público con los detalles de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Según explicó, el actor descubrió que su pareja mantenía una relación paralela desde hacía un tiempo, un hecho que confirmó la actriz tras ser confrontada.