Gime Accardi y Andrés Gil hablaron por primera vez del verdadero vínculo que los une

Cuando Gimena Accardi decidió contar públicamente que había engañado a Nico Vázquez, el tema explotó en todos los medios. La actriz reconoció una infidelidad, aunque aclaró que había sido con alguien totalmente ajeno al espectáculo. Sin embargo, en paralelo surgió un rumor inesperado, ya que el supuesto “tercero en discordia” habría sido su compañero de teatro, Andrés Gil. Ahora, en medio de los rumores, ambos rompieron el silencio y hablaron por primera vez en público de los rumores de amorío.

Los rumores comenzaron a crecer por el hecho de que Andrés Gil no solo comparte escenario con Gimena Accardi en la obra En otras palabras, sino que además está en pareja con Cande Vetrano y es padre de un hijo. Esa combinación cumple con los requisitos que reveló Pepe Ochoa sobre el amante de la actriz. El hecho de que parecía una obviedad este vínculo, se desataron las críticas.

Sin embargo, en este contexto, la actriz eligió ponerle fin a las especulaciones y habló en OLGA sobre lo que ocurrió con Nico Vázquez y confesó su infidelidad. Asimismo, aprovechó para desmentir los rumores con su compañero de obra: “Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”.

La actriz reconoció que su relación con Nico se quebró por una infidelidad, pero insistió en que fue con una persona anónima, fuera del medio artístico. “Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida. Cometo errores como cualquiera... Estoy dolorida”.

Ante la magnitud que había tomado el rumor, Andrés Gil también decidió dar un paso al frente y romper el silencio para contar su verdad. Desde su cuenta de Instagram compartió un comunicado en el que desmintió categóricamente las versiones y expresó su malestar por la situación. “Por todo lo que escuché y leí en los medios de comunicación y en las redes, se volvió necesario aclarar que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, señaló.

Y agregó: “Me duele que todo el proceso increíble que compartimos con la obra de teatro junto a Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y por la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”.

Con esta revelación, tanto Gimena Accardi como Andrés Gil buscarán despejar de una vez por todas las dudas y romper con los rumores que los vinculan desde lo sentimental. Ambos aclararon que el amor no existe entre ellos y sólo queda que se diluyan las versiones que los relacionaban.