Graciela Alfano fue desinvitada a un programa en Telefe y culpó a Susana Giménez: “No quiere que…”

Lo que empezó como una simple invitación al programa de Vero Lozano, terminó en un nuevo escándalo mediático. Graciela Alfano, una de las más grandes figuras históricas del espectáculo argentino, fue desinvitada a último momento del programa Cortá por Lozano y no tardó en marcar a la culpable. Es que le apuntó a Susana Giménez y marcó que fue ella la que bajó el martillo para dejarla fuera..

Según reveló Marina Calabró en Lape Club Social, Graciela Alfano ya tenía todo arreglado para participar este lunes del regreso de Verónica Lozano a la pantalla de Telefe. Sin embargo, el viernes anterior, la producción se comunicó con su representante para informarle que finalmente no sería parte del programa. “¿Te acordás de la invitación que te habíamos hecho? Bueno, olvidate. No estás en la lista”, fue el mensaje que recibió.

La versión oficial hablaba de una cuestión estratégica: Grace había estado días antes en el programa de Mariana Fabbiani, y no querían que la competencia directa tuviera a la misma invitada en tan poco tiempo. Pero según Calabró, la explicación no terminó de convencer ni a la protagonista ni a nadie. “Si vas atrás no tendrías que haberla invitado a Alfano porque venía de recorrido mediático”, analizó la periodista.

Detrás de esa decisión, Graciela Alfano sospecha de algo más. “Ella está invitada para el domingo a La Peña de Morfi, así que esperamos que no pase nada raro”, advirtió Calabró, y sumó la frase que le dijo la actriz: “Si me bajan de ahí tengo que pensar que la mano negra no es la producción de Lozano, sino que la mano negra es de más arriba”.

La tensión entre la ex vedette y Susana Giménez volvió a cobrar fuerza en las últimas semanas, luego de que resurgiera el viejo escándalo del tapado de María Julia Alsogaray y se cruzaran declaraciones picantes entre ambas. En ese contexto, Graciela cree que esta desinvitación no fue una simple decisión de producción, sino una maniobra para silenciarla.

“Los rumores señalaban a la señora que no quiere que la nombre y, ya después de todo lo que ha pasado, a mí me empezó a sonar fuerte que podría ser cierto. Eso es lo que ocurrió”, declaró Alfano en diálogo con PrimiciasYa. Ahora, habrá que esperar la respuesta de Susana Giménez, quien ya demostró no temer a la hora de salir a responderle.